Attaque du 6 janvier pour demander à un comité restreint d’enquêter, annonce Pelosi

WASHINGTON – Appelant l’attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier « un jour d’obscurité », la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé mercredi qu’elle créerait un comité restreint pour enquêter sur l’émeute.

« Il est impératif que nous cherchions la vérité sur ce qui s’est passé », a déclaré Pelosi. Elle a décidé de créer le comité restreint « avec beaucoup de solennité et de tristesse » car elle aurait préféré un comité bipartite, a-t-elle déclaré.

La Chambre a adopté un projet de loi créant un tel comité, mais il a été bloqué par les républicains du Sénat le mois dernier dans un geste Pelosi a qualifié jeudi de « lâche ».

« Il est clair que les républicains ont peur de la vérité », a-t-elle déclaré.

Une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a pris d’assaut le Capitole alors que les membres du Congrès se réunissaient pour confirmer le décompte du Collège électoral affirmant la victoire électorale de Joe Biden à l’élection présidentielle. La violence a envoyé le vice-président Mike Pence et des membres du Congrès, dont Pelosi, dans la clandestinité.

« Il aurait été préférable d’avoir une commission extérieure … mais je n’avais pas (l’intention) de me soustraire à notre responsabilité », a déclaré Pelosi.

Le comité restreint « enquêtera et fera rapport sur les faits et les causes de l’attaque et fera des recommandations pour la prévention » d’une autre attaque, a déclaré Pelosi.

Les républicains, y compris le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., ont toujours appelé la création d’un comité spécialement axé sur l’insurrection du 6 janvier inutile et politique.

Le sénateur John Kennedy, R-La., a qualifié jeudi la décision de créer un comité restreint de « politique brutale ».

« Nous avons toutes sortes d’enquêtes en cours », a-t-il déclaré. « Le FBI mène une enquête approfondie. Ils poursuivent les gens. »

Alors que Pelosi annonçait la création d’un panel de la Chambre pour enquêter sur les émeutes du 6 janvier, l’enquête criminelle fédérale tentaculaire a franchi une nouvelle étape.

« Nous avons maintenant franchi le seuil des 500 arrestations, dont la 100e arrestation d’un accusé accusé d’avoir agressé un agent des forces de l’ordre fédéral », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué, ajoutant qu’un homme de l’Illinois avait été arrêté jeudi pour avoir prétendument agressé un photographe de presse et détruisant d’autres équipements médiatiques.

Les accusations portées contre Shane Jason Woods, 43 ans, étaient les premières en lien avec une agression contre un membre des médias.

La Chambre a destitué Trump le 13 janvier pour incitation à l’insurrection ; le Sénat, dirigé par les républicains, a voté son acquittement.

Le comité pourrait examiner les actions de certains membres et sénateurs actuels et anciens de la Chambre et le manque de préparation à Capitol Hill pour l’attaque.

Les détails tels que qui sera nommé au comité et l’étendue de ses pouvoirs seront annoncés plus tard. Pelosi n’a pas précisé s’il aurait un pouvoir d’assignation à comparaître, mais des comités restreints ont souvent exercé un tel pouvoir dans le passé.

Quant à la date limite pour que le comité rende compte de ses conclusions, Pelosi ne dirait que « le temps qu’il le faudra ».

Contributeur : Kevin Johnson

