Attaque d’ours à Banff : les attaques de grizzlis sont rares, mais représentent un risque en milieu sauvage, selon les experts

Les experts en grizzlis affirment que les attaques mortelles sont extrêmement rares, mais qu’il s’agit toujours d’un risque lorsque les gens s’aventurent dans la nature.

Deux personnes ont été tuées ce week-end par un grizzli dans l’arrière-pays du parc national Banff, en Alberta.

Kevin Van Tighem, qui a travaillé comme biologiste dans les parcs nationaux et a écrit le livre « Bears Without Fear », a déclaré que c’était tragique pour les victimes et leurs familles.

« C’est une chose horrible qui s’est produite », a-t-il déclaré dans une interview. « La famille n’en sort pas indemne, donc je compatis vraiment avec toutes les personnes impliquées. »

Un autre expert en ours, qui est également un ami de la famille de l’une des deux personnes tuées, a déclaré que le couple et leur chien étaient morts.

« C’étaient des gens très expérimentés en plein air. Je ne sais pas s’ils avaient un spray anti-ours sur eux. Je doute fortement qu’ils aient laissé de côté des sources de nourriture », a déclaré Kim Titchener, qui dirige une entreprise appelée Bear Safety and More.

« C’est peut-être un mauvais endroit, un mauvais moment. »

Parcs Canada n’a pas fourni ces détails et a déclaré lundi qu’il n’aurait pas de mise à jour sur l’attaque avant mardi.

« Nous travaillons pour confirmer de plus amples informations », a déclaré la porte-parole Natalie Fay dans un courrier électronique.

« Il s’agit d’une situation tragique et, par respect pour les victimes et leurs familles, Parcs Canada a la responsabilité de s’assurer que l’information est confirmée et exacte avant de la rendre publique. »

L’agence fédérale avait déclaré dans un communiqué antérieur que ses répartiteurs avaient reçu une alerte vers 20 heures vendredi d’un appareil GPS inReach concernant une attaque d’ours à l’ouest du ranch Ya Ha Tinda, situé à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Calgary.

Il a immédiatement envoyé son équipe de réponse aux attaques humaines sur la faune sur place par voie terrestre, car les conditions météorologiques dans les montagnes l’ont empêché d’utiliser un hélicoptère. L’équipe est arrivée samedi vers 1 heure du matin et a trouvé les deux personnes mortes, selon le communiqué.

Parcs Canada a déclaré que l’équipe avait rencontré un grizzly au comportement agressif et l’avait tué pour protéger le public.

Patricia, la sœur de Van Tighem, et son mari ont été grièvement blessés en 1983 par un grizzly dans le parc national des Lacs-Waterton, dans le sud-ouest de l’Alberta. Il a déclaré que les attaques d’ours sont inhabituelles et qu’il attend les résultats de l’enquête de Parcs Canada sur celle du week-end.

« Il est exceptionnellement rare d’avoir une attaque d’ours. Il est encore plus rare que des personnes soient tuées par des ours, mais cela peut arriver. Cela s’est produit dans le passé », a-t-il déclaré. « C’est un risque que les gens prennent lorsqu’ils vont dans l’arrière-pays.

« C’est tout simplement une chose très malheureuse qui arrive. Vous ne pouvez tout simplement pas contrôler toutes les variables lorsque vous êtes là-bas. »

Les ours, dit-il, se nourrissent intensément à cette période de l’année pour prendre du poids avant l’hiver et l’hibernation.

« Ils sont totalement obsédés par la nourriture », a-t-il déclaré. « Cela veut dire qu’il est très facile de les surprendre.

« S’ils sentent que leur source de nourriture est menacée, cela peut les mettre sur la défensive. »

Titchener a déclaré qu’elle attendait également plus de détails, mais a déclaré qu’il faisait déjà nuit à 20 heures, on pense donc que le couple avait installé son camping dans la zone reculée du parc.

Certaines des autres possibilités, a-t-elle expliqué, incluent un ours surpris alors qu’il protégeait une carcasse ou ses petits, ou que le grizzly réagisse au chien du couple.

« Les chiens sont perçus par les carnivores comme une menace », a déclaré Titchener. « Si (les chiens) s’approchent d’un ours accompagné de petits ou s’il est sur une carcasse, ils le perçoivent comme une menace pour leur source de nourriture ou leurs petits, ils poursuivront un chien.

« Si le chien retourne vers ses propriétaires… alors les gens sont également perçus comme une menace et l’ours les attaquera. »

Les vallées de Red Deer et de Panther, depuis le sommet de Snow Creek, à l’est jusqu’à la limite du parc national, et au nord jusqu’au col Shale, restent fermées par mesure de sécurité jusqu’à nouvel ordre.

Le parc national Banff, qui est le premier parc national et le plus fréquenté du Canada, abrite des grizzlis et des ours noirs.

« Je sais que beaucoup de gens disent ‘Oh mon Dieu, une attaque de grizzly’, mais le nombre réel de morts est assez faible », a déclaré Titchener.

« Nous assistons à quelques mutilations par an ici et aux États-Unis. En de rares occasions, nous assisterons à un décès. C’est bien sûr ce qui est le plus choquant. »

Les deux dernières attaques mortelles de grizzlis en Alberta ont eu lieu en mai 2021. Une femme a été attaquée et tuée par un ours alors qu’elle se promenait sur sa propriété privée près de Water Valley, en Alberta, tandis qu’un homme a été tué dans la région de Waiparous. zone quand il était sorti courir.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 2 octobre 2023.