Attaque d’horreur “à la manière de Jaws” sur la plage alors que l’actrice a été mordue six fois dans une terrifiante mutilation par SEAL envoyant des nageurs fuir

Une actrice a été mordue six fois alors qu’elle était mutilée par un phoque en colère sur une plage.

Les nageurs ont fui la mer à Cape Town, en Afrique du Sud, alors que la bête blubbery a déclenché son attaque dans ce qui a été comparé à une scène hors de Jaws.

Le phoque a d’abord poursuivi et mordu un jeune garçon Crédit : Jam Press Vid

Il s’en est ensuite pris à l’actrice Loulou Taylor Crédit : Jam Press Vid

Des images choquantes montrent le phoque pataugeant dans les bas-fonds avant de se diriger vers un garçon.

On peut voir la créature marine poursuivre le jeune et lui pincer les talons alors qu’il essaie frénétiquement de s’enfuir.

Plusieurs hommes se précipitent à son secours et repoussent le bébé phoque avant de le tirer de la mer.

Il attaque ensuite l’actrice Loulou Taylor, qui est apparue dans de nombreuses séries télévisées américaines, dont Raised with Wolves.

Elle crie dans l’eau alors qu’elle essaie de combattre l’animal marin qui se débat.

Plusieurs spectateurs horrifiés se précipitent pour aider alors qu’un homme attrape le phoque par la queue.

Il finit par le jeter à la mer quand tout le monde est hors de l’eau.

Les experts disent que le phoque a peut-être agi car il était “trausmatisé” alors que les gens le “criaient et lui donnaient des coups de pied”.

Loulou a déclaré qu’elle avait été mordue six fois lors de l’attaque d’horreur de mardi à Clifton Fourth Beach et qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital pour se faire soigner.

Dans un post sur Instagram, elle a également inclus une image de l’affiche Jaws avec le grand requin blanc remplacé par un phoque.

Elle a affirmé que la prolifération d’algues qui libère des neurotoxines est à l’origine de l’augmentation des attaques de phoques.

Selon des informations, deux personnes ont été soignées pour des blessures par morsure à la suite de l’attaque de phoques.

Après l’incident, la ville du Cap, la SPCA du Cap de Bonne-Espérance et l’Institut national de sauvetage en mer (NSRI) ont exhorté les baigneurs à toujours maintenir une distance de sécurité avec la faune marine.

Le NSRI a déclaré que des incidents similaires impliquant des phoques agressifs ont eu lieu à Noordhoek et Fish Hoek ces derniers mois.

La SPCA de Cape Good Hope a annoncé qu’elle enquêtait sur les raisons pour lesquelles le bébé phoque avait agi de la sorte.

Ils ont ajouté: “Bien que la SPCA se soit rendue sur les lieux de l’incident, l’enfant et la femme qui ont été attaqués par le phoque étaient partis au moment où les inspecteurs de la SPCA sont arrivés.”

Des experts du Département des affaires environnementales enquêtent également sur l’incident de la plage.

Le centre de sauvetage des phoques de Hout Bay a déclaré: «Lorsque nous sommes arrivés, l’incident ne s’était pas encore produit.

“L’animal est allé dans l’océan et c’est à ce moment-là que le chaos s’est produit, avec des gens qui criaient et hurlaient, le pauvre animal était tellement traumatisé qu’il mordait les gens et devenait fou.

« Les gens le frappaient et lui donnaient des coups de pied.

“Le COCT nous a alors demandé de nous retirer et de ne pas retirer l’animal devant les gens après l’incident, car cela pourrait être bouleversant.

« Les baigneurs ont eu de la chance… ce n’était qu’un poulain d’environ 12 mois, ne pesant pas plus de 10 kg à première vue.

“S’il s’agissait d’un phoque adulte, les gros titres auraient été très différents.”

Les enquêtes sur l’incident sont en cours.

Loulou a partagé une photo de l’affiche Jaws avec un sceau dessus sur Instagram Crédit : Jam Press

Le bébé phoque a peut-être agi car il était «traumatisé», selon les experts Crédit : CEN

L’actrice a déclaré avoir été mordue six fois Crédit : Jam Press