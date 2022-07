Attaque de Travis le chimpanzé : chronologie complète des événements

TRAVIS le chimpanzé a été adopté à l’âge de trois ans par un jeune couple du Connecticut qui a joyeusement déboursé plus de 50 000 $ pour l’animal en 1998.

Travis a vécu, la plupart du temps paisiblement, avec le couple jusqu’en 2009, lorsque les agents ont répondu à un appel frénétique au 911 disant qu’un singe attaquait une femme et qu’ils feraient mieux de s’y rendre rapidement.

Charla Nash en 2008, juste avant l’horrible attentat Crédit : AP : Associated Press

16 février 2009

Charla Nash a reçu un appel téléphonique de son amie, Sandra Herold.

Herold lui a demandé de venir l’aider à ramener son “fils”, un chimpanzé de 14 ans nommé Travis, dans sa maison.

Travis pesait plus de 200 livres à 14 ans et était d’une humeur étrange ce jour-là.

Herold admettra plus tard qu’elle lui avait glissé du Xanax pour l’aider à se calmer mais qu’il semblait toujours agité.

Travis avait reçu un diagnostic de maladie de Lyme, qui peut avoir des conséquences neurologiques.

Le chimpanzé était très apprécié de la communauté.

Il connaissait également bien Nash, donc aucune des femmes n’était particulièrement inquiète ou méfiante d’une réaction anormale du chimpanzé.

Mais ensuite, Travis a chargé Nash et a commencé à lui arracher la peau.

Il lui a arraché le nez, les lèvres, les yeux et la peau de son visage.

Alors qu’Herold appelait le 911, elle a également frappé Travis avec une pelle à la tête et a tenté d’arrêter l’attaque avec un couteau de boucher de sa cuisine.

Lorsque Travis s’est retourné pour regarder dans sa direction, Herold a couru et s’est enfermée dans sa voiture.

La police est arrivée rapidement et, selon un récit donné au New York Times, a vu Travis “sauter de haut en bas avec frénésie”.

Ils ont ensuite signalé que le chimpanzé avait couru autour de la voiture du premier officier, ouvrant la portière côté conducteur.

C’est alors que l’agent Frank Chiafari, le premier sur les lieux, a commencé à tirer.

Octobre 2003, quand Travis avait 10 ans Crédit : AP : Associated Press

Il a fallu quatre coups avant que l’animal ne réagisse aux coups de feu et ne retourne finalement dans ses quartiers d’habitation, où il est finalement mort.

Une fois le chimpanzé éloigné de Nash, les ambulanciers et les policiers se sont précipités pour savoir de qui il s’agissait et s’ils étaient vivants.

L’officier Chiafari se souvient en détail que la pile de vêtements ensanglantés lui a tendu la main sans les mains et dit que le souvenir le hante toujours.

Il a dit qu’il avait espéré qu’elle n’était pas consciente pour elle-même.

Ils l’ont emmenée à l’hôpital de Stamford dans le Connecticut.

17 février 2009

Nash est resté dans un état critique le lendemain,

Le capitaine Bill Ackley, chef de l’équipe paramédicale qui a soigné Nash, a déclaré au New York Times : “Je fais ça depuis longtemps et je n’ai jamais rien vu d’aussi dramatique chez un patient vivant.”

18 février 2009

Nash a subi plus de sept heures de chirurgie par quatre équipes différentes de chirurgiens deux jours après l’attaque.

Ses signes vitaux se sont améliorés, ce que les médecins ont vu comme un signe d’espoir.

Une photo de 2009 du visage de Nash Crédit : AP : Associated Press

20 février 2009

Nash est arrivé à la Cleveland Clinic dans l’Ohio, l’hôpital qui a réalisé la première greffe de visage réussie au monde.

Les médecins là-bas ont commencé à l’envisager pour une greffe du visage, mais ont déclaré qu’ils devraient d’abord épuiser toutes les autres mesures possibles de greffe de peau et de chirurgie reconstructive.

11 novembre 2009

Nash est apparue au Oprah Winfrey Show et a révélé son visage pour la première fois depuis l’attaque.

Jusqu’à l’entretien, et pendant les deux mois qui ont suivi sa sortie de l’hôpital, elle vivait avec un gardien devant chez elle et portait un voile sur son visage pour la protéger des paparazzi.

La famille Nash a annoncé qu’elle demanderait 50 millions de dollars de dommages et intérêts à Sandra Herold.

Oprah Winfrey a aidé Charla Nash à dévoiler les dommages causés à son visage et à ses membres par Travis le chimpanzé Crédit : PROPRE

10 juin 2011

Le Brigham and Women’s Hospital a annoncé qu’à la fin mai 2011, Nash avait reçu une greffe du visage complet et des greffes des deux mains.

Les mains, cependant, ont été rejetées par le corps de Carla et ont ensuite été retirées.

11 août 2011

Les premières photos de Nash après la greffe, ainsi qu’une déclaration du patient, ont été rendues publiques.

Photos de Nash après la greffe Crédit : EPA

17 juin 2013

Nash s’est vu refuser les 150 millions de dollars pour lesquels elle a poursuivi le Département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut en 2009.

Ses avocats ont affirmé que l’État avait toutes les raisons de retirer le chimpanzé de 200 livres de la maison de ses propriétaires des années avant l’attaque, mais ne l’a pas fait.

Par CNN : “Bien que les responsables sympathisent avec Nash, une loi réglementaire ne fournit pas de base pour poursuivre l’État, selon Jaclyn Falkowski, porte-parole du bureau du procureur général.”

Toujours en 2013, Charla a commencé à plaider pour le contrôle et la vente de gros animaux à travers les États-Unis.

5 mai 2016

Nash est hospitalisée en raison de complications liées au rejet de sa greffe de visage.

Charla Nash a été aveuglée par le chimpanzé et n’utilisera plus jamais pleinement ses deux mains Crédit : Getty

Le Brigham and Women’s Hospital de Boston a annoncé que Nash avait choisi de faire partie d’une étude au profit des militaires qui avaient perdu des morceaux de leur visage et de leurs extrémités et qu’elle avait cessé de prendre ses médicaments anti-rejet dans le cadre de l’expérience.

“Je suis fier de mes contributions à ce jour et j’espère que cela aidera les blessés qui servent notre pays et d’autres qui auront besoin de greffes à l’avenir”, a déclaré Nash.

L’hôpital a signalé que Nash n’avait jamais été en danger de perdre la face et qu’elle avait repris son traitement médicamenteux normal.

11 mai 2016

Nash est apparue au Today Show, où elle a parlé de son hospitalisation et de sa déception de ne plus pouvoir participer à l’étude du département américain de la Défense.

Où est Charla Nash aujourd’hui ?

Alors qu’elle était sous les projecteurs pendant de nombreuses années après l’attaque, Nash a récemment gardé un profil plus privé.