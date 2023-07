Attaque de Tel-Aviv aujourd’hui : une voiture-bélier secoue la ville d’Israël pendant le raid de Jénine | Nouvelles du monde

Les services d’urgence sur les lieux de l’incident à Tel Aviv (Photo: Getty; AP; Twitter) Au moins six personnes ont été blessées dans une attaque à l’arme blanche et à la voiture bélier dans le centre-ville de Tel-Aviv. Services d’urgence et la police s’est précipitée dans la rue Pinchas Rosen, près du centre de la ville israélienne, après l’incident, qualifié de « terrorisme ». Les premiers rapports suggèrent qu’après avoir renversé des piétons, le conducteur a sauté de la voiture, essayant de poignarder les gens. Le porte-parole de la police, Eli Levi, a déclaré à la radio Kan qu’il s’agissait d’une attaque délibérée et qu’un civil a tiré et tué le conducteur. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le corps du suspect est vu recouvert d’un sac en plastique noir (Photo: AP)



Le personnel de sécurité et d’urgence israélien devant le véhicule utilisé pour le pilonnage (Photo : AFP)



La police se précipite sur les lieux du centre-ville de Tel Aviv (Photo: AP) Des images partagées en ligne montrent au moins trois personnes soignées par des médecins sur les lieux. Les premiers rapports indiquaient que 10 personnes avaient été blessées, mais ce nombre a depuis été réduit à six. Les médias israéliens ont identifié l’agresseur comme étant Hasin Halila, 23 ans, un Palestinien d’un village près de la ville cisjordanienne d’Hébron. Le pays est en état d’alerte pour les attaques palestiniennes un jour après le lancement d’une opération militaire majeure dans la ville occupée de Jénine en Cisjordanie.



Les médecins aident l’une des victimes à monter dans une ambulance (Photo: AP)



Les médecins aident l'une des victimes à monter dans une ambulance (Photo: AP)



Au moins six personnes ont été blessées (Photo: AP) Les soldats ont poursuivi leur chasse aux militants palestiniens et aux armes dans un camp de réfugiés, après que des bulldozers militaires ont déchiré les ruelles, forçant des milliers d'habitants à fuir pour se mettre en sécurité. Elle a été décrite comme l'une des opérations militaires les plus intenses en Cisjordanie depuis près de deux décennies, et il y a eu un certain nombre d'avertissements concernant un débordement de la violence. Le groupe militant du Hamas a depuis salué l'attaque de Tel-Aviv comme « héroïque et vengeance de l'opération militaire à Jénine ». Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d'utilisation appliquer.

