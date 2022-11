Attaque de serpent en Australie: un garçon mordu et traîné dans une piscine par un python de 10 pieds | Nouvelles du monde

Un garçon de cinq ans en Australie a survécu à la morsure et à l’écrasement par un python de la longueur d’une voiture qui l’a traîné dans une piscine.

Beau Blake jouait au bord de la piscine de la maison familiale de Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud, lorsque le serpent de 10 pieds (3 m) a frappé du sous-bois.

Le python mordit le jeune, plongea tous les deux dans l’eau et s’enroula autour d’une de ses pattes.

Se précipitant à la rescousse, le grand-père du garçon, Allan, âgé de 76 ans, a plongé dans la piscine et a récupéré Beau, toujours empêtré avec le serpent.

Le père du garçon, Ben, l’a alors libéré de l’emprise mortelle du reptile, utilisée pour supprimer les proies.

“Je ne suis pas un petit garçon… [so] Je l’ai fait libérer en 15 à 20 secondes”, a-t-il déclaré.

Malgré son calvaire, Beau serait de bonne humeur et s’en serait sorti avec seulement des blessures mineures.

Ben a déclaré aux médias locaux: “Une fois que nous avons nettoyé le sang et lui avons dit qu’il n’allait pas mourir parce que ce n’était pas un serpent venimeux … il était plutôt bon en fait.

“C’est un soldat absolu.”

Bien que les pythons ne soient pas venimeux, l’enfant de cinq ans a été traité pour éviter que la morsure ne s’infecte.

Décrivant le drame, Ben a déclaré: “[Beau] marchait juste autour du bord [of the pool]… et je crois que le python était en quelque sorte assis là, attendant qu’une victime vienne … et Beau l’était.

“J’ai vu une grande ombre noire sortir du buisson et avant qu’ils n’atteignent le fond, elle était complètement enroulée autour de sa jambe.”

Après avoir libéré son fils, Ben s’est accroché au python pendant environ 10 minutes alors qu’il tentait de calmer ses enfants et son père, avant de le relâcher dans la végétation.

“Il est retourné sur les lieux du crime, le vilain truc”, a-t-il dit.

Ben a souligné que les pythons étaient une réalité de la vie dans la zone subtropicale, à huit heures de route au nord de Sydney, et a ajouté : “C’est l’Australie. Ils sont à peu près.”