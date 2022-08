Attaque de Salman Rushdie : Kangana Ranaut et Javed Akhtar condamnent cet horrible incident ; l’ancien dit: “Acte épouvantable des djihadistes”

Dans une tournure tragique et choquante des événements, le célèbre auteur Salman Rushdie a été poignardé lors d’un événement littéraire à New York, aux États-Unis. On dit que l’écrivain de 75 ans pourrait perdre un œil. Les flics ont identifié l’agresseur comme Hadi Matar qui est sympathique à l’extrémisme chiite. L’attaque a endommagé ses nerfs, son foie et il a également subi des blessures à la tête. Son agent, Andrew Wylie, a confirmé dans un e-mail à l’AFP : “Les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés ; et son foie a été poignardé et endommagé.” Il est maintenant sous ventilateur dans un hôpital aux États-Unis.

Kangana Ranaut a profité de ses histoires Insta pour condamner l’attaque. Elle a écrit : “Un autre jour, un autre acte épouvantable des djihadistes. Les Versets sataniques est l’un des plus grands livres de son temps… Je suis bouleversée au-delà des mots. Épouvantable.” Regardez la capture d’écran ci-dessous…

Il semble qu’un médecin dans le public ait prodigué ses premiers soins médicaux jusqu’à ce que les médecins le transportent par avion à l’hôpital. Salman Rushdie a été immédiatement opéré. Salman Rushdie, d’origine britannique et indienne, vit aux États-Unis depuis 20 ans. Il a fait face à de nombreuses menaces pour son livre de 1988, The Satanic Verses. Beaucoup ont trouvé le livre irrespectueux envers le prophète Mahomet.

Je condamne l’attaque barbare contre Salman Rushdie par un fanatique. J’espère que la police de New York et le tribunal prendront les mesures les plus énergiques possibles contre l’agresseur. Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) 12 août 2022

Le travail de Salman Rushdie a également été traduit pour une adaptation à l’écran. L’auteur avait une fatwa sur lui émise par le dirigeant iranien l’ayatollah Ruhollah Khomeiny. Il a passé une décennie sous protection policière au Royaume-Uni, où il a également changé fréquemment de domicile. Depuis 2000, il vit aux États-Unis.