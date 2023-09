Attaque de Rotterdam : un homme armé tue trois personnes lors d’une fusillade dans un hôpital et une maison aux Pays-Bas

Trois personnes ont été tuées dans une fusillade à Rotterdam.

La police a arrêté le suspect.

Le suspect était déjà connu des autorités pour une condamnation pour cruauté envers les animaux.

Un homme armé vêtu d’un équipement de combat et portant un gilet pare-balles s’est déchaîné jeudi dans une maison et un hôpital de Rotterdam, tuant une jeune fille de 14 ans, sa mère et un enseignant.

La police néerlandaise a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur le motif des deux attaques perpétrées par l’homme de 32 ans, qui a également incendié l’hôpital et la maison.

L’homme a d’abord fait irruption dans une maison de la ville portuaire néerlandaise et a ouvert le feu, tuant une femme de 39 ans et blessant grièvement sa fille de 14 ans, a déclaré le chef de la police Fred Westerbeke aux journalistes.

La jeune fille est décédée plus tard des suites de ses blessures.

Il est ensuite entré dans une salle de classe de l’hôpital universitaire Erasmus MC, tuant par balle un enseignant de 46 ans avant d’allumer un nouvel incendie dans l’établissement, semant la panique.

LIRE | Six morts et quatre blessés dans la fusillade de Nelson Mandela Bay

La police d’élite a pris d’assaut l’hôpital, alors que le personnel médical paniqué en blouse blanche sortait du bâtiment en poussant les patients en fauteuil roulant et sur des civières.

Une patiente, Angeliek Vleesenbeek, a déclaré qu’elle se tenait juste à l’extérieur de l’hôpital en train de prendre un café lorsque le chaos a éclaté.

La femme de 54 ans a déclaré à l’AFP, toujours branchée à sa perfusion intraveineuse :

C’était un drame. C’était vraiment un drame.

La police a crié à tout le monde de courir vers une école voisine, a-t-elle raconté.

« Ils nous ont dit de rester là et nous ne pouvions plus sortir. Je suis là depuis quelques heures avec d’autres patients, des infirmières, des médecins. J’ai vu un témoin pleurer », a-t-elle raconté.

« On ne s’attend pas à cela aux Pays-Bas », a déclaré à l’AFP Sem Built, fonctionnaire de 38 ans.

« Aux Etats-Unis oui, mais ici aux Pays-Bas ? Je ne m’attendais jamais à ce qu’un enseignant (soit tué) », a ajouté Built, qui a regardé le drame se dérouler depuis une unité pour enfants à proximité.

Built a vu des gens terrifiés descendre des balcons du bâtiment de l’hôpital.

Trois personnes ont été tuées dans une fusillade à Rotterdam. Euronews Capture d’écran/Euronews

Des photos dans les médias locaux montrent des messages collés sur les fenêtres de l’hôpital disant : « Chambre 32. Nous ne pouvons pas sortir. »

Le tireur a été placé en garde à vue et le procureur général Hugo Hillenaar a déclaré aux journalistes qu’il coopérait avec la police après son arrestation.

« Nous ne pouvons rien dire pour le moment sur le motif de cet acte terrible. L’enquête est toujours en cours », a déclaré Hillenaar.

Le suspect ne possédait qu’une seule arme à feu et rien n’indique qu’il avait des complices, ont indiqué les autorités.

La police a déclaré que le suspect, un étudiant à l’hôpital, était déjà connu des autorités pour avoir été condamné pour cruauté envers les animaux, apparemment pour avoir maltraité son lapin de compagnie.

Une enquête est en cours pour déterminer s’il s’agissait d’un élève du professeur abattu.

Une théorie possible de la police est qu’il a été refusé pour un cours à l’hôpital universitaire.

Les autorités pensent que la femme et sa fille étaient des voisines proches du suspect, ce qui a conduit Westerbeke à suggérer qu’il s’agissait d' »attaques ciblées ».

La police réagit à une fusillade dans un hôpital de Rotterdam. Euronews Capture d’écran/Euronews

La police avait précédemment décrit le tireur comme étant grand, avec des cheveux noirs, portant des vêtements « de style combat » et un sac à dos.

« Je suis en colère et triste », a déclaré le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, qui a évoqué un « jour très sombre » pour sa ville.

« Nous avons été choqués par un horrible incident… l’émotion est vive dans la ville », a déclaré le maire aux journalistes.

Des témoins ont décrit des scènes chaotiques autour de l’hôpital, alors que des hélicoptères survolaient les lieux et que des tireurs d’élite de la police prenaient position sur le toit de l’hôpital.

Le patient Vincent de Wee, 38 ans, a déclaré qu’il était en isolement à l’hôpital, souffrant de complications liées à une forme rare de cancer.

« C’était étrange. On ne s’attend pas à ce que cela arrive. Je suis resté allongé pendant 26 heures à l’étage. Je sors fumer une cigarette et la police renvoie tout le monde », a ajouté De Wee, qui travaille dans un hôpital d’Amsterdam.

« C’est effrayant. Peut-être que je l’ai dépassé. Les professeurs, les élèves qui ont vu ce qui s’est passé, tout le monde pleurait », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Mark Rutte a fait part de sa « grande consternation » face à la fusillade, tandis que le roi Willem-Alexander et la reine Maxima ont déclaré que leurs pensées allaient vers ceux qui souffraient d’un « chagrin intense ».

Rotterdam est souvent le théâtre de fusillades, généralement attribuées à des règlements de compte entre gangs de drogue rivaux.

En 2019, trois personnes ont été abattues dans un tramway à Utrecht, déclenchant une vaste chasse à l’homme.

Et en 2011, le pays a été sous le choc lorsque Tristan van der Vlis, 24 ans, a tué six personnes et en a blessé 10 autres lors d’un déchaînement dans un centre commercial bondé.