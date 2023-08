Attaque de requin en Nouvelle-Galles du Sud : un homme dans un état critique après avoir été mordu sur la plage de Port Macquarie

Un homme est dans un état critique après une attaque de requin vendredi matin à Port Macquarie.

L’homme de 44 ans a été blessé au haut et au bas de la jambe après avoir été mordu par un requin sur la plage de Lighthouse à 10 heures du matin, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

L’homme surfait près de Watonga Rocks lorsqu’il a été mordu par ce que d’autres surfeurs ont décrit comme un requin, a indiqué la police de Nouvelle-Galles du Sud.

La plage reste fermée jusqu’à nouvel ordre, car les drones de Surf Life Saving NSW déterminent la taille et l’espèce du requin impliqué.

L’homme a été aidé à terre où un garrot a été appliqué par des témoins, avant d’être soigné par les ambulanciers, selon la police de Nouvelle-Galles du Sud.

L’homme a ensuite été transporté à l’hôpital de la base de Port Macquarie. Un porte-parole de NSW Health a déclaré qu’il restait dans un état critique.

Les sauveteurs sauveteurs de Port Macquarie Hastings ont déclaré : « nous espérons et prions pour un bon résultat pour la victime impliquée ».

Lighthouse Beach n’est pas surveillée à cette période de l’année, avec des patrouilles régulières de sauvetage en surf qui devraient commencer dans quelques semaines pour les vacances scolaires.

Le Conseil de Port Macquarie Hastings dispose de 15 lignes de batterie intelligentes déployées le long de la côte de la région, ainsi que de deux drones et d’une station d’écoute pour détecter les requins marqués.

Un certain nombre de grands requins blancs ont été marqués et relâchés dans la région récemment, notamment un requin de 2,28 mètres à proximité de Shelly Beach mardi et un requin de 2,96 mètres à North Shore Beach samedi.

Lighthouse Beach a été fermée à la suite de l’incident et devrait rester interdite pendant encore 24 heures, selon les sauveteurs locaux qui ont déclaré qu’un drone avait été envoyé pour trouver le requin et déterminer sa taille et son espèce.

– avec PAA