Attaque de requin en Egypte : un poisson de dix pieds battu à mort après avoir tué un touriste

Un requin tigre a été battu à mort après qu’un touriste a été tué dans une destination balnéaire populaire en Égypte.

Vladimir Popov, 23 ans, passait la journée au bord de la mer Rouge à Hurghada lorsqu’il a été mutilé à mort par l’animal de 10 pieds.

Son père Yury a regardé, impuissant, le requin tourner autour du russe M. Popov qui a crié « papa, papa » et a été traîné sous l’eau.

Le requin a été sorti de la mer et emmené sur la plage où il a été battu à mort (ShuttleTV)

« Nous sommes allés à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué par un requin. Tout s’est passé en quelques secondes », a-t-il déclaré aux médias locaux.

« Quel type d’aide pouvez-vous apporter ? Ce hachoir à viande est arrivé en 20 secondes, il a juste été traîné sous l’eau.

Des témoins ont déclaré que le requin avait joué avec le corps de M. Popov dans l’eau pendant deux heures, selon des informations.

La bête a ensuite été soulevée de la mer dans un filet et emmenée sur la plage sur un petit bateau où elle a été matraquée à mort.

Des séquences vidéo montrent des gens frappant le poisson au-dessus de la tête avec ce qui semblait être un poteau en métal ou un bâton.

Il semblait être vivant alors qu’il se débattait sur le sable avec un crochet dans l’œil.

Les autorités ont fermé un tronçon de 46 milles du littoral, annonçant qu’il restera interdit jusqu’à dimanche.

Yury a ajouté: « C’est une coïncidence absolument ridicule, car c’est une plage sûre. Il y a des bateaux et des yachts autour.

«Ce n’est jamais arrivé là-bas. Ils attaquent généralement les plages sauvages. C’est juste une sorte de mauvais destin.

Le ministère a déclaré plus tard qu’il avait attrapé le requin et qu’il l’examinait dans un laboratoire pour tenter de déterminer les raisons de l’attaque rare.

Les attaques de requins sont rares dans les régions côtières de la mer Rouge.

Cependant, en 2022, il y a eu deux attaques mortelles à Hurghada en quelques jours, tuant un touriste autrichien et un roumain.

Les attaques de requins sont rares dans la station balnéaire populaire, illustrée, et dans les régions côtières plus larges de la mer Rouge (Reuters)

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, dont Hurghada et Charm el-Cheikh, comptent certaines des destinations balnéaires les plus renommées du pays et sont populaires auprès des touristes européens.

Les plongeurs sont attirés par les tombants abrupts des récifs coralliens juste au large, qui offrent une vie marine riche et colorée.

L’Égypte a cherché ces dernières années à relancer le secteur vital du tourisme, qui a été mis à mal par des années d’instabilité politique, la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine.

Les requins tigres sont de grandes espèces qui résident dans les eaux tropicales et tempérées et sont parmi les requins les plus cités par l’International Shark Attack File pour les attaques non provoquées contre les humains.