Attaque de requin aux Bahamas – Une touriste américaine tuée par une bête alors qu’elle faisait de la plongée avec sa famille lors d’une croisière dans les Caraïbes

Un passager du navire CRUISE est décédé après avoir été mutilé par un requin taureau aux Bahamas.

La femme, originaire de Pennsylvanie, faisait de la plongée avec tuba avec sa famille au moment de l’attaque du 6 septembre.

Un passager d’un bateau de croisière est décédé après avoir été attaqué par un requin taureau aux Bahamas (stock photo) Crédit : Getty Images

Les médecins ont tenté de faire revivre la femme alors qu’ils l’amenaient à terre Crédit: Eyewitness News Bahamas

La femme n’a pas pu être sauvée après l’attaque Crédit: Eyewitness News Bahamas

Le touriste, originaire de Pennsylvanie, était passager à bord du navire Harmony of The Seas Crédit : Getty

La femme de 58 ans a été tirée de l’eau par ses proches et un voyagiste.

Elle était avec sa fille, son fils et son mari lorsque l’attaque d’horreur s’est produite.

Des images partagées en ligne montraient des médecins essayant de faire revivre la femme alors qu’elle était ramenée à terre.

La touriste a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures.

Sa famille soupçonne qu’elle a été attaquée par un requin taureau, selon CBS News.

Les requins taureaux sont réputés pour leur agressivité et les experts marins affirment que leurs instincts cannibales les aident à survivre dans la nature.

Les requins taureaux mâles peuvent atteindre jusqu’à sept pieds de long, tandis que les femelles peuvent dépasser 11 pieds.

Des experts du Florida Museum of Natural History ont déclaré que la dernière attaque de requin enregistrée aux Bahamas remonte à 2018.

La porte-parole de la police des Bahamas, la surintendante en chef Chrislyn Skippings, a qualifié l’incident de “malheureux”.

Elle était passagère sur le navire de croisière Royal Caribbean Harmony of the Seas, qui a quitté la Floride le 4 septembre.

La famille de la femme était arrivée aux Bahamas mardi avant qu’une compagnie de bateaux privée ne les emmène à Rose Island – une île près de Nassau.

La zone a été fermée aux plongeurs après l’attaque.

La compagnie de croisière a déclaré: “Royal Caribbean fournit un soutien et une assistance aux proches de l’invité pendant cette période difficile.”

Une série d’attaques de requins a été signalée ces dernières semaines.

Une femme, qui faisait peut-être de la plongée avec tuba, a été mutilée au large d’Hawaï le 3 septembre.

Les responsables ont déclaré que la victime, âgée de 51 ans, avait subi une grave morsure de requin à Paia Bay.

L’attaque s’est produite lorsque l’eau était trouble suite à de fortes pluies.

Cinthia Pacheco, une habitante du coin, a déclaré à Hawaii News Now : « Je pense que ma première réaction a été vraiment choquée et je me sentais tellement mal pour la personne.

“En fait, nous avons fait une petite prière pour elle à ce moment-là… ça aurait pu être l’un d’entre nous.”

Deux nageurs ont été mutilés au large de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, en quelques heures le 15 août.

Karren Sites était en vacances lorsqu’elle a déclaré qu’un requin lui avait mordu le bras.

Sites était dans l’eau jusqu’à la taille avec son petit-fils, qui n’était qu’à quelques mètres, au moment de la morsure.

Jameson Reeder Jr, 10 ans, a été contraint de se faire amputer une partie de la jambe après avoir été mordu par un requin alors qu’il était en vacances dans les Florida Keys.