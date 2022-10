Attaque de Pelosi : un homme arrêté fait face à des accusations

SAN FRANCISCO –

L’homme qui a frappé le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à la tête avec un marteau, en criant “Où est Nancy?” après avoir pénétré de force dans la maison du couple à San Francisco, il a été accusé de tentative de meurtre et d’autres crimes un jour plus tard.

La police a initialement refusé de fournir un motif pour l’agression de vendredi contre Paul Pelosi, 82 ans, qui, selon le bureau de sa femme, a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et des blessures au bras et aux mains droits, bien que les médecins s’attendent à un rétablissement complet.

Mais l’incident a attisé les craintes de violence politique moins de deux semaines avant les élections de mi-mandat du 8 novembre qui décideront du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, dans le climat politique américain le plus vitriolique et polarisé depuis des décennies.

La présidente de la Chambre, âgée de 82 ans, elle-même, une démocrate qui occupe la deuxième place dans la succession constitutionnelle à la présidence américaine, se trouvait à Washington au moment de l’agression.

Elle s’est envolée pour San Francisco pour être avec son mari. Trois SUV de couleur sombre qui appartiendraient à un service de sécurité spécial étaient garés dimanche avec une voiture de patrouille de la police de la ville devant l’hôpital général Zuckerberg de San Francisco, où Paul Pelosi a été admis.

Paul Pelosi Jr., le fils du couple, était également à l’hôpital. Interrogé par un journaliste pour une mise à jour sur son père, il a répondu: “Jusqu’à présent, tout va bien.”

Le président Joe Biden, s’adressant aux journalistes à Wilmington, Delaware, dimanche, a déclaré qu’il comprenait que le mari de Pelosi “semble aller beaucoup mieux” et que l’attaque semblait avoir été “destinée à Nancy”.

La police a identifié l’homme arrêté sur les lieux comme étant David DePape, 42 ans. Lui aussi a été emmené dans un hôpital de San Francisco.

Les dossiers du shérif en ligne ont montré qu’il avait été placé en garde à vue pour suspicion de tentative de meurtre, agression avec une arme mortelle, maltraitance des personnes âgées, coups et blessures, cambriolage et plusieurs autres crimes. Des accusations formelles seront déposées lundi et sa mise en accusation est attendue mardi, selon le bureau du procureur du district de San Francisco.

Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi soir que les détectives de la police, assistés d’agents du FBI, n’avaient pas encore déterminé ce qui avait précipité l’invasion de domicile, mais a déclaré: “Nous savons que ce n’était pas un acte aléatoire.”

Une déclaration du porte-parole de Nancy Pelosi, Drew Hammill, a déclaré que le mari de Pelosi avait été attaqué “par un agresseur qui a agi avec force et a menacé sa vie tout en exigeant de voir le président”.

L’intrus a crié : “Où est Nancy ?” avant d’attaquer, selon une personne informée de l’incident qui a parlé à Reuters sous couvert d’anonymat.

DU CHANVRE À LA HAINE ?

Dans la recherche d’un motif, l’attention s’est tournée vers le profil Internet apparent du suspect.

Dans des publications récentes sur plusieurs sites Web, un internaute nommé “daviddepape” a exprimé son soutien à l’ancien président Donald Trump et a adopté la théorie du complot de type culte QAnon. Les messages comprenaient des références à la “pédophilie satanique”, aux tropes antisémites et à la critique des femmes, des personnes transgenres et de la censure par les entreprises technologiques.

Des messages plus anciens faisaient la promotion de cristaux de quartz et de bracelets en chanvre. Reuters n’a pas pu confirmer que les postes ont été créés par l’homme arrêté vendredi.

Des experts en extrémisme ont déclaré que l’homme qui a attaqué le mari de Pelosi pourrait être un exemple d’une tendance croissante qu’ils appellent le “terrorisme stochastique”, dans laquelle des individus parfois instables sont inspirés à la violence par des discours de haine et des scénarios qu’ils voient en ligne et entendent en écho par des personnalités publiques.

“Il s’agissait clairement d’une attaque ciblée. Le but était de localiser et potentiellement de blesser le président de la Chambre”, a déclaré John Cohen, ancien coordinateur de la lutte contre le terrorisme et chef du renseignement au Département de la sécurité intérieure qui travaille avec les forces de l’ordre américaines sur le problème.

Le San Francisco Chronicle a publié une photo d’un homme qu’il a identifié comme étant DePape dansant lors du mariage en 2013 de deux militants nudistes à San Francisco, bien qu’il soit habillé. DePape, alors fabricant de bijoux en chanvre qui vivait avec le couple à Berkeley, était le meilleur homme, a rapporté le journal.

Scott a déclaré que l’intrus s’était introduit de force dans la maison de ville en briques rouges de trois étages de Pelosis par une porte arrière. Des photos aériennes montraient des éclats de verre à l’arrière de la maison dans le quartier aisé de Pacific Heights.

VÉRIFICATION DE BIEN-ÊTRE

Le chef a déclaré que la police avait été envoyée pour un “contrôle de santé prioritaire” vers 2h30 du matin sur la base d’un appel d’urgence quelque peu énigmatique au 911 depuis la résidence. D’autres organes de presse ont rapporté que l’appel avait été passé par Paul Pelosi.

Scott a crédité l’opératrice du 911 d’avoir utilisé son expérience et son intuition pour “comprendre qu’il y avait plus dans cet incident que ce qui lui était dit” par l’appelant, elle a donc envoyé l’appel avec une priorité plus élevée que la normale. Scott a qualifié sa décision de « salvatrice ».

Selon Scott, la police arrivant sur les lieux a aperçu par la porte d’entrée DePape et Pelosi se débattant avec un marteau. Alors que les officiers criaient aux deux hommes de laisser tomber l’outil, DePape a arraché le marteau et a été vu frapper Pelosi au moins une fois, a déclaré le chef.

Les officiers ont ensuite attaqué, désarmé et arrêté DePape et emmené les deux hommes à l’hôpital, a déclaré Scott.

L’incident est survenu un jour après que la police de New York a averti que les extrémistes pourraient cibler des politiciens, des événements politiques et des bureaux de vote avant les élections de mi-mandat.

La police du Capitole des États-Unis a déclaré avoir enquêté sur 9 625 menaces contre des législateurs des deux parties en 2021, soit près du triple par rapport à 2017.

En tant que leader démocrate à Washington et représentante de longue date de l’une des villes les plus libérales d’Amérique, Nancy Pelosi est fréquemment la cible de critiques républicaines.

Son bureau a été saccagé lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans du président républicain de l’époque, Trump, dont certains l’ont recherchée pendant l’assaut.

En janvier 2021, sa maison a été vandalisée avec un graffiti à tête de cochon laissé devant le garage, ont rapporté les médias. La maison du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a également été vandalisée à cette époque.



(Reportage de Nathan Frandino à San Francisco et Steve Gorman à Los Angeles; Reportage supplémentaire d’Andrea Shalal, Andy Sullivan, Brendan O’Brien, Jonathan Allen, Doina Chiacu, Rich McKay, Rami Ayyub, Tim Ahmann, Dan Whitcomb, Ismail Shakil, Tyler Clifford et Gram Slattery ; Écriture par Steve Gorman ; Montage par Jonathan Oatis, Alistair Bell et Daniel Wallis)