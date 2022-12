Attaque de Paul Pelosi : un policier dit l’avoir vu arriver

SAN FRANCISCO (AP) – Un officier de police de San Francisco a témoigné mercredi qu’il avait vu un homme attaquer le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi avec un marteau à l’intérieur de la maison du couple.

Le suspect, David DePape, aurait fait irruption dans la maison de Pelosis à San Francisco le 28 octobre, cherchant à kidnapper l’orateur – qui était hors de la ville – et aurait plutôt battu son mari de 82 ans, Paul Pelosi, avec un marteau. La violence a envoyé des ondes de choc dans le monde politique.

DePape, vêtu d’une combinaison orange lors d’une audience préliminaire devant un tribunal d’État, a plaidé non coupable d’accusations fédérales et étatiques, notamment de tentative de meurtre, de cambriolage et de maltraitance des personnes âgées. Il reste détenu sans caution.

Les procureurs ont présenté le marteau qui aurait été utilisé lors de l’agression lors de la procédure de mercredi, à laquelle ont assisté Christine Pelosi, l’un des cinq enfants adultes de Pelosis.

Le bureau du procureur de district a également diffusé l’audio de l’appel au 911 de Paul Pelosi à la police de San Francisco dans la salle d’audience et a montré des séquences vidéo – moins d’une minute – de l’attaque qui a été capturée par des caméras corporelles. Le répartiteur du 911 a été largement crédité d’avoir envoyé deux agents au domicile du couple malgré des informations limitées.

En novembre, Nancy Pelosi a déclaré qu’elle quitterait ses fonctions de chef des démocrates après 20 ans à la tête du parti. Paul Pelosi, son mari depuis près de 60 ans, a attiré une ovation debout plus tôt ce mois-ci lorsque le couple a assisté au Kennedy Center Honors – sa première apparition publique depuis l’agression. Christine Pelosi, agente démocrate et avocate, est considérée comme un successeur potentiel lorsque la présidente prend sa retraite, bien qu’elle n’ait jamais occupé de poste électif.

DePape (dih-PAP’) a déclaré à la police qu’il était en “mission suicide” et qu’il prévoyait de cibler d’autres politiciens californiens et fédéraux, selon des documents judiciaires. Les autorités ont déclaré qu’il était attiré par les théories du complot.

DePape aurait pénétré par effraction dans la maison des Pelosis, aurait confronté Paul Pelosi, qui dormait en caleçon et en haut de pyjama, et aurait demandé à savoir où se trouvait «Nancy».

DePape aurait alors dit à Paul Pelosi que si Nancy Pelosi lui disait la « ‘vérité’, il la laisserait partir et si elle ‘mentait’, il allait lui casser les rotules », allègue la plainte pénale.

Paul Pelosi a finalement pu appeler le 911 pour convoquer la police de San Francisco. Les officiers sont arrivés deux minutes plus tard pour voir les deux hommes se débattre avec un marteau, puis DePape a frappé Pelosi au moins une fois avant d’être plaqué par des officiers.

Paul Pelosi a été assommé par l’attaque au marteau et s’est réveillé dans une mare de son propre sang. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains.

La présidente Pelosi était à Washington à l’époque et sous la protection de son service de sécurité, qui ne s’étend pas aux membres de sa famille. Les menaces contre les législateurs et les responsables électoraux ont atteint des sommets sans précédent depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, et les autorités ont émis des avertissements concernant la montée de l’extrémisme aux États-Unis.

L’un des juges dans l’affaire DePape, la juge Loretta “Lori” Giorgi, a révélé le mois dernier qu’elle avait travaillé avec Christine Pelosi au bureau du procureur de la ville de San Francisco dans les années 1990, mais qu’ils n’avaient pas interagi depuis des années. Bien qu’aucune des parties ne se soit officiellement opposée à Giorgi, l’affaire a été transférée à un nouveau juge – ce qui est une pratique courante – pour l’audience préliminaire.

Olga R. Rodriguez et Stefanie Dazio, Associated Press