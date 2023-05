Attaque de la Manchester Arena : près d’un tiers des jeunes rescapés n’ont pas eu d’aide professionnelle

Selon une étude, près d’un enfant et jeune sur trois pris dans l’attaque de la Manchester Arena n’a reçu aucune aide professionnelle.

Une enquête auprès de 236 jeunes touchés par l’atrocité a révélé que 29 % n’avaient reçu aucune aide psychologique, bien que la plupart se soient sentis endommagés par l’explosion d’il y a six ans.

La grande majorité des répondants ont déclaré avoir besoin d’aide, mais 70 % n’ont eu aucune aide professionnelle au cours du premier mois et près d’un sur trois n’a rien eu au cours de la première année.

Mhairi Sharp, directeur général du National Emergencies Trust, a déclaré que le rapport révélait une « lacune flagrante » dans la compréhension de la manière dont les catastrophes affectaient les enfants et les jeunes.

Le rapport intervient alors que le gouvernement devrait publier un projet de « charte du survivant » dans les semaines à venir qui garantira des droits essentiels aux survivants des attentats terroristes. Après près de cinq ans d’élaboration, la charte devrait inclure un calendrier garanti pour le soutien en santé mentale des victimes.

Vingt-deux personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées lorsque Salman Abedi a fait exploser une bombe suicide à la fin d’un concert d’Ariana Grande à la Manchester Arena le 22 mai 2017.

Les trois quarts des 236 jeunes impliqués dans le rapport ont déclaré avoir été psychologiquement endommagés par l’explosion, tandis que près d’un sur cinq avait été blessé ou avait des amis ou des membres de sa famille blessés. Environ 4 % avaient perdu un parent ou un ami.

Un jeune qui a été témoin de l’attaque a déclaré qu’il se sentait « oublié » parce qu’il n’avait pas été blessé physiquement, malgré des souffrances psychologiques.

Un autre s’est souvenu qu’un tuteur lui avait dit de « prendre l’attaque comme une expérience positive – que cette ‘épreuve’ ferait de moi une personne plus forte. Il a dit que peu de jeunes connaissent des difficultés de nos jours. C’était totalement insensible, donc je ne suis pas revenu.

Un troisième a déclaré: « J’avais l’impression qu’être un survivant qui n’était blessé que mentalement signifiait que je devais expliquer ce que je ressentais et justifier mes pensées car il y avait des gens bien pires que moi. »

L’étude, intitulée Bee the Difference, a été menée par le National Emergencies Trust et des chercheurs de l’Université de Lancaster. Il demande aux organismes publics de veiller à ce que le soutien précoce soit visible et qu’il ne incombe pas aux victimes de le trouver, et qu’une aide spécialisée en traumatologie soit disponible où qu’ils se trouvent.

Le rapport exhorte les professionnels à comprendre que la guérison peut prendre du temps – un jeune sur quatre interrogés reçoit toujours un soutien psychologique – et que les victimes doivent pouvoir choisir elles-mêmes l’aide qui leur convient.

Cath Hill, de l’Université de Lancaster, auteur principal du rapport, a déclaré: «Les résultats montrent que le simple fait de valider les opinions des jeunes peut faire une énorme différence pour leur bien-être, et c’est quelque chose que tous les adultes en position de soins pourraient être plus conscients de si le pire devait se reproduire.

« De même, l’introduction de l’option d’un statut officiel de survivant pour les dossiers scolaires ou collégiaux des enfants pourrait les empêcher d’avoir à revivre leur traumatisme à maintes reprises. J’espère que les individus et les organisations réfléchiront aux résultats et réfléchiront à la manière dont ils pourraient créer un changement.

Le prince de Galles, patron du National Emergencies Trust, a déclaré que l’étude indiquait clairement que « les jeunes qui ont subi le traumatisme du terrorisme ont des besoins propres à leur âge ».

Il a ajouté: «Ce sont des esprits qui ont besoin d’espace pour faire entendre leur voix et reconnaître leurs sentiments. Nous devons écouter leurs histoires maintenant, afin d’apprendre pour l’avenir. J’ai hâte de voir le changement que cela créera.