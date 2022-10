Attaque de Kaboul : le bilan s’élève à 35 morts, pour la plupart des “filles, jeunes femmes”

Le nombre de morts dans un attentat-suicide dans un centre éducatif de la capitale afghane est passé à 35, selon la mission des Nations Unies dans le pays, alors que des femmes seraient descendues dans la rue pour protester contre le ciblage de la minorité ethnique Hazara.

Au moins 82 autres personnes ont été blessées lors de l’attaque de vendredi contre le centre d’éducation Kaj à Dasht-e-Barchi, qui abrite une importante communauté hazara située dans l’ouest de Kaboul, selon la mission de l’ONU.

Le bilan est plus élevé que le nombre de victimes annoncé par les autorités de Kaboul jusqu’à présent.

“La majorité des victimes sont des filles et des jeunes femmes”, a tweeté la mission samedi. “Tous les noms doivent être documentés et mémorisés et justice doit être rendue.”

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque, qui s’est produite dans une section féminine du centre où des jeunes s’étaient rassemblés pour passer un examen universitaire simulé.

Cependant, l’affilié local de l’EIIL (EIIL), un rival des talibans, a revendiqué la responsabilité d’attaques similaires contre des centres d’éducation ces dernières années, y compris un attentat suicide contre un centre d’éducation dans le même quartier qui a tué 24 personnes en 2020.

Au moins 85 personnes ont également été tuées dans une autre attaque non revendiquée près d’une école à Dasht-e-Barchi en mai 2021.

Les talibans, qui ont pris le pouvoir au milieu d’un retrait des troupes étrangères en août 2021, ont promis d’apporter la stabilité au pays après 20 ans de guerre, mais une vague de violence récente a sapé ce récit.

Vendredi, l’agence de presse AFP a rapporté que plus de 50 femmes ont défié l’interdiction talibane de se rassembler pour appeler à la fin de la violence contre le peuple Hazara, qui a allégué des années de persécution par les talibans au pouvoir tout en étant à plusieurs reprises la cible d’attaques de l’EIIL.

Le groupe a scandé “Arrêtez le génocide hazara, ce n’est pas un crime d’être chiite”, alors qu’ils défilaient devant un hôpital de Dasht-e-Barchi où plusieurs victimes de l’attaque étaient soignées, selon un correspondant de l’AFP.

Les manifestants se sont ensuite rassemblés devant l’hôpital et ont scandé des slogans alors que des dizaines de talibans lourdement armés, certains portant des lance-roquettes, montaient la garde, selon l’agence de presse.

Al Jazeera n’a cependant pas pu vérifier de manière indépendante les informations sur les manifestations.

Les manifestations des femmes sont devenues de plus en plus risquées depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, de nombreuses manifestantes ayant été arrêtées lors de rassemblements passés ou dispersées par les forces talibanes tirant des coups de feu en l’air.

Des groupes de défense des droits ont appelé les talibans à mieux protéger les résidents du pays.

Amnesty International a décrit l’attaque de vendredi comme un « rappel honteux de l’inaptitude et de l’échec total des talibans, en tant qu’autorités de facto, à protéger le peuple afghan ».

Pendant ce temps, la militante de l’organisation pour l’Asie du Sud, Samira Hamidi, a déclaré que les talibans n’avaient pas fait grand-chose pour protéger les minorités ethniques depuis leur arrivée au pouvoir.

LIRE | Les talibans ont abattu un Afghan homosexuel et ont envoyé des images graphiques du meurtre à ses proches, selon son petit ami

“Leurs actions d’omission et de commission n’ont fait qu’aggraver davantage le risque pour la vie du peuple afghan, en particulier ceux appartenant à des communautés ethniques et minoritaires”, a-t-elle déclaré vendredi dans un communiqué.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a également condamné l’attaque, appelant les autorités à prendre des mesures pour garantir la protection des établissements d’enseignement.

“Un centre éducatif rempli de jeunes qui se préparent aux examens devrait être un lieu de joie, de concentration et d’excitation – jamais inondé de sang et d’horreur”, a déclaré Neil Turner, directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés en Afghanistan, dans un communiqué.