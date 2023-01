Attaque de drone sur Kyiv après des alertes aériennes émises dans l’est de l’Ukraine

Des alertes de raid aérien ont été émises à Kyiv et dans tout l’est de l’Ukraine, avec des rapports d’attaques de drones russes sur la capitale.

Les alertes aériennes ont commencé à minuit lundi matin dans la capitale du pays et dans la majeure partie de l’est de l’Ukraine, et se lamentaient encore deux heures plus tard.

Les débris d’un drone détruit ont frappé le district de Desnianskiy, au nord-est de Kyiv, faisant un blessé, a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko. Le quartier, situé sur la rive gauche du Dniepr, est principalement un quartier résidentiel et le quartier le plus peuplé de la capitale.

Le commandement militaire régional de l’Ukraine dans l’est du pays a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit neuf drones Shahed de fabrication iranienne au-dessus des régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhzhia aux premières heures de lundi.

C’était la deuxième nuit consécutive de frappes, après que Kyiv a été prise pour cible le soir du Nouvel An. Les dégâts dans la capitale se sont limités à deux cas de débris de roquettes tombant sur la ville, endommageant dimanche une voiture dans le centre-ville.

Trois autres personnes auraient été tuées dans tout le pays, après des attaques à Kherson, où un hôpital pour enfants a également été touché, à Khmelnytsky dans l’ouest du pays et dans la région méridionale de Zaporizhzhia.

Les attaques de dimanche sont survenues quelques minutes après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a prononcé son discours du Nouvel An, disant qu’il espérait que 2023 apporterait une conclusion réussie aux combats et la paix dans le pays.

« Nous ne savons pas avec certitude ce que 2023 nous apportera. Je veux nous souhaiter à tous une chose : la victoire. Et c’est le principal. »

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport