Attaque de drone américain : la mort de soldats américains augmente la pression sur Biden

Par Lyse Doucet

Correspondant international en chef

28 janvier 2024 Mis à jour il y a 1 heure

La mort de trois militaires américains et les nombreux blessés font monter la pression dans une région déjà fébrile et accroissent la pression sur le commandant en chef américain, le président Joe Biden.

C’est la première fois que des troupes américaines sont tuées par les tirs ennemis depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza.

Et c’est peut-être la première fois dans la crise actuelle que Washington doit examiner avec autant d’acuité une décision aussi difficile : où et comment doit-il frapper l’Iran ?

Washington voudra envoyer le message le plus fort à Téhéran, qu’il accuse d’être responsable des incendies qui brûlent désormais partout, du Liban au Yémen. Mais il faudra également éviter de déclencher une spirale d’escalade encore plus dangereuse de grèves et de contre-attaques.

Ce moment semble avoir été presque inévitable. Depuis la mi-octobre, les installations militaires américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées à plusieurs reprises par des milices soutenues par l’Iran, blessant un nombre croissant de soldats américains. Les États-Unis ont riposté au moins huit fois en frappant des cibles dans les deux pays. Ce n’était qu’une question de temps avant que des vies américaines ne soient perdues sur ce champ de bataille de faible intensité mais à haut risque.

Dans sa première réponse, le président Biden n’a laissé aucun doute sur la responsabilité cette fois-ci. L’attaque par drone contre la Tour 22, un petit avant-poste situé le long de la frontière jordanienne avec la Syrie, était l’œuvre de « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak ».

L’Iran a riposté, niant toute responsabilité. Faisant référence à ce que Téhéran appelle des « groupes de résistance », un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu’« ils ne prennent pas d’ordres (de l’Iran) dans leurs décisions et actions sur la manière de soutenir la Palestine ».

Les alliés de l’Iran dans cette région ont tous été formés et armés par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ou ont reçu des instructions sur la manière de s’armer.

Ce réseau de contacts s’est resserré ces dernières années au sein de ce qu’on appelle « l’axe de la résistance » et le conflit Israël-Gaza a visiblement renforcé cette alliance militaire d’acteurs radicaux non étatiques.

Mais chaque acteur a sa propre action, ses propres agendas et ambitions. En Irak, la plupart des assauts semblent avoir été menés par des groupes alignés au sein du groupe de coordination appelé Résistance islamique en Irak. Les frappes de représailles sont compliquées par le fait que certains font également partie des propres forces armées irakiennes.

Ces derniers mois, les États-Unis ont tiré sur des actifs iraniens dans la région, notamment sur ce qui a été décrit comme une base d’entraînement en Syrie et un dépôt d’armes du CGRI.

Cette fois, la cible devra être le genre de cible « de grande valeur » qui nuira bien plus à l’Iran – pour prouver le courage de Washington dans cette région et, tout aussi important, dans son pays.

En cette année électorale, les adversaires politiques du président Biden exploitent déjà cette crise pour réitérer leur accusation selon laquelle il est « indulgent envers l’Iran ».

“C’est très délicat, très difficile”, a déclaré à la BBC l’analyste Fawaz Gerges, professeur de relations internationales à la London School of Economics and Political Science. “Tous les scénarios ont des conséquences.”

Parmi toute une gamme d’options, frapper l’Iran lui-même est la plus risquée de toutes. Il s’agirait de la première attaque sur le sol iranien depuis un complot raté en 1980 visant à sauver des otages américains capturés à la suite de la révolution iranienne.

La dernière opération américaine très sensible contre l’Iran a été l’assassinat, il y a quatre ans, du commandant en chef du CGRI, Qasem Soleimani, qui a été abattu par une frappe de drone américain à Bagdad. Il était accusé d’avoir comploté pour tuer des diplomates et des soldats américains dans la région et avait joué un rôle central dans la construction de cet « axe de résistance ».

“Il doit y avoir une force de dissuasion comme l’attaque de Soleimani”, a souligné Joel Rayburn, ancien envoyé spécial américain en Syrie, qui s’exprimait dans l’émission Newshour de la BBC. “Si aucun coût n’est imposé au cerveau iranien, ces attaques se poursuivront encore et encore.”

L’Iran, également soumis à d’importantes pressions intérieures, a retenu ces derniers mois ses propres frappes sur des sites israéliens ou américains en représailles à l’assassinat de plusieurs de ses hauts commandants des Gardiens de la révolution, qu’il impute à Israël.

Plus tôt ce mois-ci, dans sa première réponse directe, l’armée israélienne a concentré ses tirs sur ce qui était considéré comme une “cible facile” lorsqu’elle a frappé ce qu’elle a appelé une base de l’agence israélienne du Mossad au Kurdistan irakien.

Les États-Unis savent qu’ils doivent désormais donner l’impression qu’ils font quelque chose, mais ils doivent encore plus montrer qu’ils réussissent.

Tel est le dilemme pour Washington et ses alliés alors que la guerre dévastatrice entre Israël et Gaza se prolonge, causant un nombre stupéfiant de victimes civiles et des souffrances indicibles. Les alliés de l’Iran insistent sur le fait qu’ils ne cesseront pas le feu tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu à Gaza ; jusqu’à présent, aucun n’est en vue alors qu’Israël mène une guerre qui, selon lui, ne prendra fin qu’une fois le Hamas détruit et les otages libérés.

Source des images, Getty Images Légende, Des missiles et des roquettes ont été tirés samedi dernier sur la base aérienne américaine d’Al Asad.

Les tensions sur un autre front, dans les voies de navigation vitales de la mer Rouge, constituent un récit édifiant. Les États-Unis, soutenus par le Royaume-Uni et d’autres, mènent déjà une campagne militaire contre les Houthis du Yémen, mais ils n’ont pas arrêté leurs attaques contre les navires empruntant ce passage si crucial pour le commerce mondial.

Cela n’a fait qu’intensifier la défiance des Houthis et les catapulter au centre de l’attention mondiale.

Une récente estimation des services de renseignement occidentaux estime les pertes des Houthis à environ 30 % de leur arsenal. Mais les Houthis, maîtres de la guerre irrégulière après avoir survécu près d’une décennie aux frappes aériennes menées par l’Arabie saoudite, estiment qu’ils gagnent bien plus qu’ils ne perdent.