Les Américains individuels n’ont pas à s’inquiéter – du moins pas immédiatement – que leurs informations personnelles aient été fouillées ou volées lors de l’intrusion récemment découverte dans les systèmes informatiques américains que les autorités soupçonnent d’être le travail de pirates informatiques russes, selon les experts en cybersécurité.

Mais on ne sait pas ce que les pirates pourraient faire à l’avenir. Les cyberattaques sont donc un rappel important que tous les systèmes – y compris ceux que nous utilisons quotidiennement – sont vulnérables. Et, dit Craig Danuloff, PDG de The Privacy Co., nous pouvons faire plus pour nous protéger.

«À un niveau élevé, je dirais que ce n’est pas une préoccupation directe pour les ‘gens ordinaires’, sauf dans ce que cela démontre sur le potentiel pour que même les actifs numériques les plus sécurisés et protégés soient attaqués avec succès par ceux qui disposent de suffisamment de ressources et de détermination. », a déclaré Danuloff, dont la société crée une application pour aider les gens à sécuriser leurs informations.

Toutes les cyberattaques semblent viser à accéder aux informations des gouvernements ou potentiellement des entreprises.

«Je n’ai vu aucune indication que l’objectif ou l’impact était sur les données personnelles», a déclaré Danuloff.

Mais, dit-il, le risque ne s’arrête pas là.

«Le fait que la racine de cet incident comprenne la compromission de certains outils de sécurité de base eux-mêmes, cependant, ouvre le potentiel pour de futures utilisations de cet exploit», a-t-il déclaré.

La bonne nouvelle: vous pouvez prendre des mesures immédiates pour rendre vos informations personnelles plus sécurisées.

Danuloff a offert cinq conseils pour rendre vos informations moins vulnérables aux pirates.