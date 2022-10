Attaque dans une crèche en Thaïlande : des enfants tués pendant leur sommeil

L’ancien policier thaïlandais Panya Khamrap a tué 37 personnes, dont sa femme et son enfant chez lui avant de retourner l’arme contre lui.

Il a fait irruption dans une garderie en Thaïlande et massacré 23 enfants âgés de 2 à 5 ans.

L’un des survivants dormait, recouvert d’une couverture, au fond de la pièce.

C’était l’heure de la sieste au centre de développement de l’enfant d’Uthai Sawan, dans le nord-est de la Thaïlande, et 24 enfants âgés de 2 à 5 ans étaient couchés à des endroits régulièrement espacés sur le sol lambrissé.

Tout semblait calme jusqu’à ce qu’un ex-flic armé d’une arme à feu et d’un couteau fasse irruption dans la garderie, le personnel de service étant incapable de l’arrêter. L’ancien sergent de police a tiré sur la porte de la chambre où dormaient les enfants et en a tué 22, la plupart avec un couteau, dans un saccage qui a abouti à l’un des pires massacres d’enfants par un seul tueur de l’histoire récente.

Parmi ceux qui sont morts se trouvaient les jumeaux Worapat et Weerapol Nuadkhao qui étaient à un mois de leur quatrième anniversaire.

“Ils voulaient des gâteaux, du chocolat et des fraises. Ils étaient jumeaux mais ils n’aimaient pas les mêmes choses”, a déclaré leur mère, Pimpa Thana, à Reuters par téléphone.

Elle dit, la voix tremblante :

Je ne sais pas quoi faire ensuite.

Kritsana Sola, deux ans, qui aimait les dinosaures et le football, était “si heureuse” d’aller à la garderie tous les jours pour jouer avec des amis et des jouets, a déclaré sa tante.

“Il devait bien s’habiller en uniforme… Parfois, il était autorisé à porter un maillot de football de Chelsea, c’était son préféré”, a déclaré Naliwan Duangket, montrant sur son téléphone une photo du garçon au visage potelé qui était surnommé ‘ Capitaine’.

La garderie est une référence de confiance pour les familles des villages voisins, avec environ 90 enfants qui y assistent habituellement quotidiennement, a déclaré le responsable municipal Jidapa Boonsom qui travaille dans un bureau à côté.

Les parents déposent les enfants à 8 heures du matin pour une matinée remplie d’activités d’apprentissage comme la lecture, le coloriage et la récréation. Le déjeuner est suivi d’une sieste et les élèves sont censés être lavés et prêts à être récupérés peu après à 14h30, a déclaré Jidapa.

Il y a un peu plus d’un mois, la classe était partie en excursion annuelle. Sur les photos du voyage publiées sur les réseaux sociaux, les enfants sont vêtus de chemises rouges et de shorts noirs, de baskets, certains avec les cheveux en nattes et d’autres avec leurs casquettes de sport à l’envers.

Sur une photo, les enfants joignent leurs mains en prière tout en écoutant un guide touristique à l’extérieur d’un temple. Dans un autre, ils sont assis au pied d’un dinosaure modèle dans un musée, levant les yeux avec admiration. On les voit rire, faire des grimaces et poser avec leurs professeurs dans le bus scolaire.

Le jour de l’attaque, de fortes pluies signifiaient que moins d’enfants avaient été déposés à la garderie. Seuls deux d’entre eux ont survécu.

La chaîne de télévision Amain TV a rapporté que l’une des survivantes, une fille nommée Honey, dormait, couverte d’une couverture, au fond de la pièce.

Son grand-père s’est précipité sur les lieux pour trouver un enseignant tenant la fille dans ses bras, couvrant le visage de l’enfant avec un chiffon pour qu’elle ne puisse pas voir ses amis décédés.

“C’est un miracle”, a déclaré le grand-père, qui n’a pas été nommé, à la chaîne de télévision.

L’ancien policier Panya Khamrap, 34 ans, a tué un total de 37 personnes, dont sa femme et son enfant à la maison avant de retourner l’arme contre lui-même, dans un massacre qui a choqué le pays d’Asie du Sud-Est.