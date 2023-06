Attaque d’Annecy: un «héros du sac à dos» a poursuivi un couteau «possédé» après qu’une fille britannique et cinq autres personnes ont été poignardées dans un parc français | Nouvelles du monde

Un jeune de 24 ans a été salué comme le « héros du sac à dos » pour avoir confronté le suspect après le poignardage d’une jeune fille britannique et de cinq autres personnes dans un parc français – alors qu’il utilisait son sac comme bouclier.

Henri, qui était en pèlerinage catholique de neuf mois autour France‘s cathédrales, a déclaré qu’après avoir réalisé l’ampleur de l’attaque, il « a suivi [his] instincts et essayé de protéger [the] enfants ».

Quatre enfants, âgés de 22 mois à trois ans, ont été laissés avec des « blessures mettant leur vie en danger » après que le suspect, un réfugié syrien nommé par les médias français sous le nom d’Abdalmasih H, ait saccagé le parc au bord du lac dans la ville d’Annecy.

Les enfants les plus gravement blessés étaient deux cousins.

Deux hommes adultes ont également été blessés lors de l’incident – dont l’un a été blessé avec le couteau et par un coup de feu tiré par la police alors qu’ils arrêtaient le suspect.

Henri suit le suspect avec son sac à dos après l’attaque dans un parc français



Utilisant son sac pour frapper l’agresseur et, à un moment donné, jetant l’un des sacs à dos pour repousser sa lame, Henri a déclaré à la chaîne de télévision BFMTV qu’il avait agi selon son instinct et avait immédiatement couru après le suspect, essayant de l’effrayer et de l’éloigner de lui. le blessé.

« Je n’y ai même pas pensé, je dois admettre que le cerveau est vraiment débranché », a-t-il déclaré.

« Pour moi, c’était tout simplement impossible de laisser ceux qui ne peuvent pas se défendre se faire attaquer par quelqu’un qui ressemblait à un fou.

« J’avais mon gros sac à dos de 20kg sur le dos, j’ai essayé de courir avec le grand au début dans le parc derrière lui avant de me rendre compte qu’il était beaucoup plus rapide que moi donc je me suis débarrassé de mon gros sac à dos après et je l’ai suivi avec mon petit sac . »

Le suspect de l’attaque au couteau



Henri a ajouté: « Il a essayé de m’attaquer à un moment donné, nos regards se sont croisés.

« J’ai compris que ce n’était pas un mec dans un état normal, il y avait quelque chose de vraiment mauvais en lui et il fallait absolument que ça s’arrête.

« Je suis loin d’être le seul à avoir réagi.

« Beaucoup d’autres personnes autour ont commencé, comme moi, à lui courir après pour essayer de lui faire peur, de le repousser.

« Et d’autres personnes sont immédiatement allées vers les enfants pour s’occuper des blessés. »

Henri le « héros du sac à dos »



Le président Emmanuel Macron s’entretient avec Henri



Le président Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les victimes allaient « continuer à s’améliorer ».

Les deux cousins ​​​​ont été stabilisés et le ressortissant britannique de trois ans est « éveillé et regarde la télévision » après avoir été soigné dans un hôpital de Grenoble, a déclaré M. Macron.

Une fille hollandaise blessée s’est également améliorée et un adulte grièvement blessé reprend connaissance.

Il a dit que les enfants ont été sauvés grâce à la « rapidité » de ceux qui sont intervenus après l’incident, dont Henri.

Henri a demandé au président français s’il pouvait être invité à l’inauguration de la cathédrale Notre-Dame – qui a été partiellement détruit dans un incendie en 2019 – lors de sa réouverture.

M. Macron a déclaré qu’il s’assurerait personnellement d’être invité.

« Merci infiniment pour votre courage », a déclaré M. Macron à ceux qui sont intervenus. « Tu as vécu des moments très durs, traumatisants. Je suis très fier de toi. »

Les motifs de l’attaque restent inconnus, mais il n’y avait « aucun motif terroriste apparent », selon le procureur local Line Bonnet-Mathis.

Photo : AP



Les gens rendent hommage sur les lieux de l’attaque



Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le suspect de 31 ans avait récemment vu sa demande d’asile rejetée car il détient le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans.

Les autorités françaises ont rejeté la demande le 26 avril, mais le suspect n’a appris la décision que le 4 juin, a indiqué la chaîne de télévision française BFMTV.

Le père d’Henri, François, a déclaré que son fils « m’a dit que le Syrien était incohérent, disant beaucoup de choses étranges dans différentes langues, invoquant son père, sa mère, tous les dieux ».

« En somme, il était possédé par on ne sait quoi, mais possédé par la folie, c’est certain », dit-il.