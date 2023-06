Attaque d’Annecy : Emmanuel Macron fait le point sur quatre enfants poignardés – dont une Britannique qui s’est « réveillée » | Nouvelles du monde

La jeune fille britannique qui a été blessée après que quatre enfants ont été poignardés lors d’un saccage au couteau dans les Alpes françaises s’est « réveillée » et regarde la télévision, a déclaré le président français.

Emmanuel Macron a ajouté que tout « va dans la bonne direction » en ce qui concerne la condition des enfants qui se sont battus pour leur vie après l’attentat d’Annecy jeudi.

Parmi les enfants blessés figurent également un garçon et une fille cousins, âgés de deux et trois ans, et un garçon allemand de 22 mois.

Deux adultes ont également été attaqués.

Parlant de l’état de la fillette britannique de trois ans, qui était en vacances dans la région, M. Macron est cité par l’agence de presse AFP comme ayant déclaré : « Elle regarde la télévision et [the attack] n’est déjà plus qu’un mauvais souvenir. »

« Les médecins sont optimistes », a-t-il ajouté.

C’est entendu le Une fille britannique était dans la région en vacances.

La première ministre française Elisabeth Borne avait déclaré plus tôt que les quatre enfants avaient subi une intervention chirurgicale et étaient dans un état stable à l’hôpital.

M. Macron a fait le point lors de sa visite à Annecy aujourd’hui et a rencontré des personnes impliquées dans l’arrêt du couteau.

Parmi eux se trouvait Henri, le soi-disant « héros du sac à dos », qui a utilisé son sac pour arrêter l’agresseur.

Henri a déclaré au président français qu’il avait agi instinctivement en essayant de faire fuir l’agresseur.

Il a ensuite demandé à M. Macron s’il pouvait être invité à l’inauguration de la cathédrale Notre-Dame – qui a été partiellement détruit dans un incendie en 2019 – lors de sa réouverture.

M. Macron a déclaré qu’il s’assurerait personnellement d’être invité.

Image:

M. Macron avec le « héros du sac à dos » Henri, le plus à droite. Photo : AP



Image:

M. Macron a rencontré des secouristes. Photo : AP



« Le plus barbare des actes »

Le président français a également profité de sa visite à Annecy pour remercier les secouristes qui sont intervenus pour arrêter l’agresseur.

Il leur a dit : « Vous avez été remarquables.

« Nous vous devons beaucoup. »

Le dirigeant français a poursuivi en disant que les enfants avaient été la cible de « l’acte le plus barbare et je pense que c’est ce qui nous a choqués ».

Il a poursuivi : « Je voulais vous remercier au nom de la nation pour ce que vous avez fait… C’est maintenant [the] le temps pour vous de penser à vous, surtout à ceux qui sont intervenus les premiers… [psychological] les blessures devront être cicatrisées pour ne pas se rouvrir plus tard. »

M. Macron a rendu un hommage séparé aux membres du public qui sont intervenus et a déclaré : « Je suis fier de ce qui a été fait par nos concitoyens qui se trouvaient simplement là. Je suis fier du rôle que vous avez assumé… En faisant simplement votre devoir, vous avez fait tellement plus que cela. »

« Vous avez montré le visage d’une France qui sauve, qui intervient, qui guérit… Vous avez ma gratitude et mon admiration », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, des sympathisants en larmes ont visité le terrain de jeu où l’attaque au couteau a eu lieu.

L’attaque « ne semble pas liée au terrorisme »

Le procureur local Line Bonnet-Mathis a déclaré que l’un des adultes avait été grièvement blessé à la fois par un coup de couteau de l’agresseur et par une blessure par balle de la police alors que des policiers tiraient sur le couteau alors qu’ils tentaient de le retenir.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le suspect, un Syrien de 31 ans, avait tenté de demander l’asile en France mais il a été refusé dimanche parce qu’il avait déjà obtenu l’asile en Suède il y a 10 ans.

M. Darmanin a déclaré que le suspect était entré légalement en France, ajoutant: « Pour certaines raisons que nous ne comprenons pas vraiment, il a demandé l’asile en Suisse, en Italie et en France, ce qu’il n’avait pas besoin de faire car il avait déjà l’asile en Suède. depuis 10 ans. »

0:18

Plusieurs enfants blessés dans une attaque au couteau



Des témoins ont déclaré que l’agresseur avait crié « au nom de Jésus-Christ » alors qu’il lançait l’attaque, qui consistait notamment à poignarder un enfant dans une poussette à plusieurs reprises alors que des passants criaient à l’aide.

Mme Bonnet-Mathis a déclaré que les motivations de l’agresseur n’étaient pas claires, mais qu’elles ne semblaient pas être liées au terrorisme.

L’une des personnes visitant le terrain de jeu vendredi était la mère britannique de deux enfants, Katie Jackson, 39 ans, qui a parlé du choc ressenti étant donné que c’était un endroit que ses enfants « connaissent et aiment ».

Elle était en larmes en racontant comment son fils avait demandé à visiter le parc le jour de l’attaque.

Image:

Katie Jackson a décrit le parc comme un « trésor local »



Mme Jackson a déménagé dans la ville il y a trois ans avec son mari et a deux fils, Rudy, cinq ans, et Vinnie, neuf mois.

Elle a déclaré: « Localement, nous appelons cela le terrain de jeu des pirates, car il y a un bateau pirate à l’intérieur, c’est un endroit que nos enfants connaissent et adorent.

« C’était le cinquième anniversaire de mon fils hier et il avait mentionné qu’il serait intéressé à aller chez les pirates, mais il était à l’école.

« C’est un trésor local, c’est pourquoi c’est si choquant. Je ne connais personne qui n’ait pas visité le terrain de jeu des pirates. »