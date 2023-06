Attaque contre une école en Ouganda : des familles commencent à enterrer leurs proches après que les atrocités ont fait 42 morts | Nouvelles du monde

Des familles d’une ville frontalière ougandaise ont commencé à enterrer leurs proches décédés après qu’une école a été prise pour cible par des rebelles extrémistes présumés.

L’attaque dans la ville de Mpondwe-Lhubiriha fait 38 élèves, un gardien d’école et trois civils morts.

Certains élèves ont été brûlés au point d’être méconnaissables après l’incendie d’un dortoir de l’école secondaire de Lhubiriha,

D’autres ont été abattus ou massacrés par des militants armés de fusils et de machettes lors de l’attaque de vendredi soir.

Les autorités ougandaises pensent qu’au moins six élèves ont été enlevés et emmenés en RD Congo, à un peu plus d’un kilomètre de l’école.

La police pense que l’attaque a été menée par les Forces démocratiques alliées (ADF) actives en RD Congo.

Les ADF ont noué des liens avec le groupe dit État islamique (EI).

Le politicien local Godfrey Katusabe pleure Florence Masika et son fils Zakayo Masereka qui ont tous deux été tués dans l'attaque.





Le nombre de morts est passé de 41 après qu’une des huit personnes blessées dans l’atrocité est décédée dans la nuit, a déclaré le maire de la ville, Selevest Mapoze.

« La plupart des proches sont revenus chercher leurs corps » à la morgue, a-t-il ajouté.

Florence Masika et son fils Zakayo Masereka, qui ont été tués alors qu’ils se retiraient de l’attaque, ont été enterrés dimanche.

Une partie de l’école après l’attaque. Photo : AP





Un dortoir détruit par un incendie est visible à l’intérieur de l’école. Photo : AP





Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’attaque dans un communiqué, soulignant « l’importance des efforts collectifs, notamment par le biais de partenariats régionaux renforcés, pour lutter contre l’insécurité transfrontalière entre (la RD Congo) et l’Ouganda et rétablir une paix durable dans la région ».

L’atmosphère à Mpondwe-Lhubiriha était tendue mais calme dimanche, alors que les forces de sécurité ougandaises parcouraient les rues à l’extérieur et à proximité de l’école, qui était protégée par un cordon de police.

Les forces de sécurité ougandaises n’ont pas donné de compte rendu détaillé de la manière dont les rebelles présumés ont pu mener l’attaque.

Certains étudiants ont été enlevés tandis que d'autres ont subi des brûlures mortelles, ont été abattus ou piratés avec des machettes.



Dans un communiqué publié dimanche, le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié l’attaque de « criminelle, désespérée, terroriste et futile », promettant de déployer davantage de troupes du côté ougandais de la frontière.

Les ADF ont été accusées d’avoir lancé de nombreuses attaques visant des civils dans des régions reculées de l’est de la RD Congo ces dernières années, dont une en mars au cours de laquelle 19 personnes ont été tuées.

Le groupe s’oppose depuis longtemps au régime du président ougandais, M. Museveni, un allié de la sécurité américaine qui détient le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Est depuis 1986.

L’ADF a été créée au début des années 1990 par des musulmans ougandais, qui ont déclaré avoir été mis à l’écart par la politique de M. Museveni.