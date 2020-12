La sénatrice démocrate Amy Klobuchar a semblé rompre avec la direction du parti en rejetant la demande de Donald Trump d’augmenter les chèques de paie dans le plan de relance à 2000 dollars. Elle a déclaré que les législateurs devraient surmonter un éventuel veto.

Le président Trump a jeté une clé dans l’adoption des mesures de relance en menaçant de mettre son veto au projet de loi omnibus sur les dépenses, à moins que le Congrès ne l’amende et n’augmente « Les 600 $ ridiculement bas » en paiements directs à un niveau de 2 000 $. La présidente Nancy Pelosi a dit qu’elle était tout à fait d’accord.

Les républicains ont refusé à plusieurs reprises de dire quel montant le président voulait pour les contrôles directs. Enfin, le président a accepté la somme de 2 000 dollars – les démocrates sont prêts à présenter cette question cette semaine par consentement unanime. Faisons le! https://t.co/Th4sztrpLV – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23 décembre 2020

Cependant, certains législateurs se sont rassemblés contre l’appel et personne n’était sans doute aussi sourd que l’ancien candidat à la présidentielle Amy Klobuchar. S’adressant à Rachel Maddow de MSNBC, elle a appelé la demande de Trump «Une attaque contre tous les Américains».

Amy Klobuchar vient de passer sur MSNBC pour appeler à augmenter le stimulus à 2000 $ par personne "une attaque contre chaque Américain" et suggère que le Congrès annule le veto de Trump. pic.twitter.com/mEdDUY9dNu – Jordanie (@JordanUhl) 23 décembre 2020

Certains téléspectateurs ont décidé que Klobuchar voulait probablement dire qu’elle ne croyait pas que Trump pourrait obliger le parti républicain à souscrire réellement à des chèques de paie de 2000 $ et que le seul résultat tangible de la manœuvre serait un retard avant l’entrée en vigueur du projet de loi de compromis. Mais certains y voyaient davantage un refus de principe de donner plus aux Américains en difficulté que les 600 $ tant critiqués.

Elle a dit beaucoup de choses qui étaient vraies pour dissimuler le fait qu’elle s’oppose effectivement à une révision du stim. projet de loi qui ferait passer le montant d’argent distribué aux citoyens d’un montant pathétique et carrément insultant de 600 $ à un peu moins insultant de 2000 $. – 🇨🇦 Kevin de Knox 🇺🇸 (@GonzoVision) 23 décembre 2020

«De toute évidence, nous avons les votes pour annuler son veto à la Chambre, nous avons ces votes. Mais il ne devrait pas faire ça maintenant » elle a dit de l’appel de Trump. « Il essaie littéralement de brûler ce pays en sortant. »

Trump aurait voulu demander des chèques de paie plus élevés alors que les négociations sur le plan de relance étaient toujours en cours, mais ses collaborateurs l’ont dissuadé. La raison en était que le pousser aurait fait passer le montant de la facture à plus de 1 billion de dollars, et les législateurs républicains ne l’auraient pas accepté, selon le Washington Post.

L’affirmation du sénateur Klobuchar selon laquelle la situation avec le stimulus montre au public américain quel parti a le dos n’est peut-être pas aussi évident qu’elle semble le penser. En octobre, l’administration Trump a offert aux démocrates un stimulus de 1,8 billion de dollars, mais le président Pelosi l’a rejeté, déclarant qu’il n’était pas assez bon.

Aussi sur rt.com Trump dit que le projet de loi de « secours » de Covid adopté au Congrès est « une honte » et doit être amendé, appelle à 2000 dollars par Américain

Pelosi a insisté sur le fait que son rejet n’était pas une erreur alors même qu’elle acceptait un soulagement plus petit dans la version actuelle. La victoire de Joe Biden aux élections et la création d’un vaccin Covid-19 ont été « Un changeur de jeu », elle a expliqué. Les critiques pensent que le Président a simplement confirmé ce qu’ils savaient déjà – elle ne voulait pas laisser Trump revendiquer une victoire des semaines avant les élections et a raté une chance d’accepter l’offre, préparant le président à se battre contre son propre parti pour un plus grand bénéfice pour le public américain.

Que la stratégie de Pelosi explique les difficultés des travailleurs américains, c’est à deviner. Mais après que le projet de loi de dépenses omnibus a été accepté, elle a décrit les salaires de 600 $ comme « important, » déclenchant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Les Américains ont reçu un dépôt de stimulation de 1200 $ en avril en vertu de la loi CARES, avec une note signée par Trump accompagnant chaque chèque.

Vous avez tort @SpeakerPelosi – Les chèques de paiement ne sont PAS significatifs. Je pense que tu le sais. Madame la Présidente, dites-nous comment les gens devraient dépenser ces 600 $. – pour nourrir leur famille? Payer un loyer? Pour chauffer leur maison? Pour payer les médicaments? Dites-nous combien de temps cet argent doit durer. https://t.co/W4649rfOw8 – Annie (@fccmal) 21 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!