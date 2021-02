« Attaque contre la démocratie »: le Premier ministre espagnol condamne enfin les violentes manifestations de soutien au rappeur emprisonné pour terrorisme et insulte à la couronne

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a finalement condamné les violentes manifestations contre la détention d’un rappeur après trois nuits de troubles dans le pays et les critiques croissantes des députés sur son silence.

Environ 80 personnes ont été arrêtées et plus de 100 blessées à ce jour dans de violents affrontements entre la police espagnole et des individus protestant contre l’arrestation du rappeur Pablo Hasel, qui purge actuellement une peine de neuf mois de prison pour avoir écrit une chanson critiquant l’ancien roi Juan Carlos Ier, ainsi que pour les tweets selon lesquels les forces de l’ordre ont déclaré glorifier les groupes terroristes disparus.

S’exprimant vendredi, le Premier ministre Pedro Sanchez a condamné le comportement violent et a déclaré que son administration allait faire face à toutes les formes de troubles qui se produisent dans le pays, déclarant que «La démocratie ne justifie jamais, jamais la violence.»

La violence est une attaque contre la démocratie. Par conséquent, le gouvernement espagnol sera confronté à toute forme de violence.

Sanchez faisait face à des critiques croissantes de la part des membres du parlement espagnol, le parti d’opposition conservateur l’accusant de se ranger du côté de son parti Podemos, qui a soutenu les manifestants.

Les manifestants se sont rassemblés dans des villes de toute l’Espagne pour s’opposer à la détention, estimant qu’il s’agissait d’une violation du droit à la liberté d’expression. Le parti d’extrême gauche Unidas Podemos de Sanchez a déposé une pétition demandant que le rappeur reçoive un «Pardon total».

Hasel a été capturé après une descente de police à l’Université de Lleida en Catalogne une semaine après que le rappeur était censé se remettre à la police pour commencer sa peine de prison. Après avoir été arrêté, il a été vu être retiré du bâtiment en criant: «Ils ne nous feront jamais taire. Mort à l’État fasciste.

