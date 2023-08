Attaque au sanctuaire de Shah Cherag : l’Iran accuse l’EIIL, 10 arrestations

L’Iran accuse l’EIIL d’une attaque meurtrière contre un important sanctuaire à Chiraz.

Le gouvernement iranien a récemment exécuté deux terroristes pour le premier attentat, qui a eu lieu il y a un an.

Plusieurs individus « étrangers » ont été arrêtés pour avoir prétendument travaillé avec le groupe terroriste.

L’Iran a accusé le groupe armé ISIL (ISIS) de la deuxième attaque en moins d’un an contre un sanctuaire majeur dans le sud de Shiraz et a arrêté un groupe de ressortissants étrangers pour l’agression.

« La motivation de ce Daeshi [ISIL-affliated] l’individu devait se venger des exécutions des deux terroristes de l’incident précédent », a déclaré le gouverneur de la province du Fars, où la fusillade a eu lieu.

Les médias iraniens liés à l’État ont également souligné que l’ISIS-K, la filiale de l’État islamique dans la province de Khorasan, avait semblé le mois dernier menacer l’Iran d’exécuter deux de ses membres.

S’exprimant lundi, Ramezan Sharif, porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a déclaré : « Les objectifs de Daech [ISIL] et d’autres terroristes contre les intérêts nationaux et le peuple iranien sont entrelacés », et a promis que « nous donnerons une réponse décisive aux terroristes ».

Un homme armé isolé, identifié comme Rahmatollah Nowruzof du Tadjikistan, est entré dimanche soir dans le sanctuaire Shah Cherag et a ouvert le feu sur les pèlerins et le personnel, tuant un et blessant plusieurs autres. Des rapports antérieurs avaient suggéré que deux tireurs étaient impliqués.

Plusieurs personnes ont été transportées à l’hôpital dans un état critique, et au moins une personne est tombée dans le coma, ont rapporté des médias liés à l’État.

Le sanctuaire, l’un des plus sacrés de l’islam chiite, a également été percé le 26 octobre 2022, lorsqu’un homme armé est entré dans l’enceinte avec un fusil d’assaut, tuant 13 personnes et en blessant 40 avant d’être abattu.

Pour cette attaque, que les responsables iraniens ont également qualifiée d’opération « terroriste », deux hommes de l’Afghanistan voisin ont été reconnus coupables d’être des agents de l’EIIL et exécutés début juin.

Trois autres hommes ont également été jugés et condamnés à des peines de prison allant de cinq à 25 ans pour avoir collaboré avec le groupe armé, qui a revendiqué l’attaque, et était également responsable d’attaques coordonnées à Téhéran en 2017.

Le tireur de dimanche a été appréhendé sur les lieux par des membres du personnel du sanctuaire et du personnel de sécurité.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim a cité lundi le juge en chef de la province du Fars, Kazem Mousavi, disant que 10 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent, soupçonnées d’être impliquées dans la fusillade, qui étaient toutes des ressortissants étrangers.

« Le refuge des terroristes a également été découvert », a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

Après s’être rendu au sanctuaire lundi, le ministre de l’Intérieur Ahmad Vahidi a déclaré que l’agresseur était dirigé depuis l’étranger « dans le cadre d’un réseau ».