Attaque au Monument commémoratif de guerre du Canada : les dirigeants soulignent l’anniversaire

Les dirigeants fédéraux du Canada ont rendu hommage samedi à l’occasion du huitième anniversaire des attentats au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement.

Premier ministre Justin Trudeau a publié une déclaration disant qu’il se joint aux Canadiens pour rendre hommage au cap. Nathan Cirillo, décédé en 2014 alors qu’il gardait la Tombe du soldat inconnu à Ottawa.

« Aujourd’hui, nous nous souvenons de l’altruisme et de la compassion des passants et des membres de notre famille parlementaire qui ont agi sans hésitation pour nous protéger, et nous saluons les premiers intervenants qui se sont mis en danger pour assurer leur sécurité », a déclaré Trudeau.

« Le Monument commémoratif de guerre du Canada a été construit pour commémorer la réponse des Canadiens en temps de guerre. Il est depuis devenu un symbole du sacrifice de tous nos militaires qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. La colline du Parlement symbolise les valeurs qui définissent nous en tant que Canadiens : liberté, paix et inclusion. Nous nous lèverons toujours contre la violence et le terrorisme pour assurer la protection de ces valeurs.

Après avoir tué Cirillo, le tireur, Michael Zihaf Bibeau, a pris d’assaut l’édifice du Centre sur la colline du Parlement avec un fusil et a ensuite été abattu par Kevin Vickers, alors sergent d’armes de la Chambre des communes.

Trudeau a également reconnu l’adjudant Patrice Vincent, décédé deux jours plus tôt lors d’une autre attaque à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a également souligné l’anniversaire, écrire sur Twitter“Nous pleurons la perte de l’adjudant Patrice Vincent et du caporal Nathan Cirillo. Et nous renouvelons notre promesse de combattre et de résister à la terreur ici au pays et dans le monde.”

Le chef du NPD Jagmeet Singh dit ses pensées sont avec les proches de Cirillo et de Vincent, “qui ont tragiquement perdu la vie. Ainsi que tous les premiers intervenants qui ont risqué leur sécurité.”

Ministre de la Défense Anita Anand a déclaré: “Nous nous souvenons d’eux pour leur service au Canada, et nos pensées vont à leurs familles et à leurs proches.”



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse canadienne

