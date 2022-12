Attaque au Mali : 2 Casques bleus auraient été tués

LES NATIONS UNIES –

Deux casques bleus nigérians ont été tués et quatre autres blessés lors d’une attaque vendredi contre une patrouille de paix dans la ville de Tombouctou, dans le nord du Mali, ont indiqué les Nations Unies.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré qu’un membre des forces de sécurité maliennes avait également été tué dans l’attaque.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que l’un des soldats de la paix tués était une femme.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le Conseil de sécurité ont fermement condamné l’attaque.

Le conseil a souligné que l’implication dans la planification, la direction, le parrainage ou la conduite d’attaques visant les soldats de la paix de l’ONU peut constituer des crimes de guerre.

Le Mali est en ébullition depuis un soulèvement de 2012 lorsque des soldats mutins ont renversé le président. Le vide du pouvoir qui en a résulté a finalement conduit à une insurrection djihadiste et à une guerre menée par la France qui a chassé les djihadistes du pouvoir en 2013.

Les insurgés restent actifs au Mali et les groupes extrémistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique se sont déplacés du nord aride vers le centre du Mali plus peuplé depuis 2015, attisant l’animosité et la violence entre les groupes ethniques de la région.

Les tensions se sont accrues entre le Mali, ses voisins africains et l’Occident depuis que le gouvernement malien a autorisé des mercenaires russes du groupe Wagner à se déployer sur son territoire.