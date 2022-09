Attaque au couteau en Saskatchewan: un suspect peut-être aperçu sur la nation crie de James Smith

La police de la Saskatchewan a déclaré que les autorités avaient reçu un rapport faisant état d’une éventuelle observation de Myles Sanderson, le dernier suspect d’une série d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith au cours du week-end.

“Les enquêteurs ont reçu des informations faisant état d’une éventuelle observation du suspect Myles Sanderson dans la nation crie de James Smith”, a déclaré la GRC dans une mise à jour d’une alerte de personne dangereuse publiée pour la première fois dimanche.

La GRC a déclaré que les agents réagissent et ont demandé aux résidents de se mettre à l’abri ou de s’abriter sur place.

Peu de temps après la publication de la directive de chercher refuge, un journaliste de CTV News sur place a été témoin de ce qui semblait être une équipe tactique dans la communauté.

La recherche intensive de Damien Sanderson, 31 ans, et de Myles Sanderson, 30 ans, a commencé tôt dimanche matin à la suite de plusieurs rapports d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith, à environ 200 kilomètres au nord-est de Saskatoon. Les attaques ont fait 10 morts et 19 blessés.

Lundi après-midi, la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, a déclaré que les enquêteurs médico-légaux avaient maintenant identifié un corps trouvé sur la Première Nation comme étant Damien.

Un homme de 77 ans a également été mortellement attaqué dans la communauté de Weldon, en Saskatchewan, à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation.

La police pense que Myles a peut-être été repéré à Regina juste avant midi dimanche. On pensait qu’il voyageait dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan.

Myles mesure un peu plus de six pieds et pèse 240 livres, selon la police. Blackmore a déclaré que la police pensait qu’il pourrait être blessé et pourrait tenter de consulter un médecin.

Dans une vidéo publiée sur Twitter tard lundi soir, le chef de la police de Regina, Evan Bray, a reconnu le temps qui s’est écoulé depuis l’observation présumée.

“Cette information qui l’a mis dans notre communauté date maintenant de plus d’un jour et nous n’avons pas eu de nouvelles informations pour déterminer que ce n’est plus factuel”, a déclaré Bray.

“Nous continuons donc à opérer en supposant qu’il est ici jusqu’à ce que nous obtenions des informations indiquant le contraire.”

Bray a profité de l’occasion pour s’adresser aux parents qui pourraient s’inquiéter d’envoyer leurs enfants à l’école avec Myles toujours en liberté.

“Il y a eu des incidents très violents qui se sont produits [Sunday] dans le nord de la Saskatchewan. Cependant, depuis lors, il n’y a plus eu de violence”, a déclaré Bray.

“Il n’y a pas eu de répétition de cette violence dans notre communauté et rien n’indique qu’une menace de violence se produise dans notre ville.”

Cependant, Bray a déclaré que Myles devrait toujours être considéré comme armé et dangereux.

“Nous demandons à notre communauté de continuer à être très consciente de votre environnement et de signaler tout ce qui est inhabituel ou toute information”, a déclaré Bray.

Plus tôt dans la journée avant que la mort de Damien ne soit confirmée, la GRC a accusé les deux hommes.

Myles fait face à trois chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef d’introduction par effraction.

Damien a été accusé d’un chef de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction.

Une alerte interprovinciale aux personnes dangereuses couvrant la Saskatchewan, l’Alberta et le Manitoba est restée en vigueur mardi matin.

Lundi, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a confirmé avoir admis 17 personnes souffrant de blessures liées aux coups de couteau.

“Il y a actuellement 13 patients qui restent à l’hôpital. Quatre patients sont dans un état critique, neuf sont dans un état stable et quatre personnes ont été renvoyées chez elles dans leur famille”, indique le communiqué de la SHA.



–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.