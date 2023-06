Attaque à l’arme blanche à Annecy : Quatre enfants dans un état critique

Points clés Quatre enfants et deux adultes ont été poignardés lors d’une attaque à Annecy, en France.

Les enfants sont âgés de 22 à 36 mois.

Ils sont dans un état critique.

Un homme armé d’un couteau a poignardé quatre enfants d’âge préscolaire et blessé deux adultes au bord d’un lac des Alpes françaises jeudi lors d’une attaque dont le mobile reste flou.

La plus jeune victime de la paisible ville d’Annecy n’avait que 22 mois et les enquêteurs tentent de comprendre les raisons de l’attaque dans un parc public ensoleillé vers 9h45 heure locale.

L’agresseur, vêtu de noir et portant une lame d’environ 10 centimètres (quatre pouces) de long, a pu être entendu crier « au nom de Jésus-Christ » sur une vidéo prise par un passant et vue par l’AFP.

Les quatre enfants victimes âgés de 22 à 36 mois, dont un garçon britannique, se trouvaient dans un état critique à l’hôpital.

« Il n’y a pas de motif terroriste évident », a déclaré le procureur local Line Bonnet-Mathis aux journalistes dans la ville au bord du lac près de la ville suisse de Genève.

Elle a déclaré qu’une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte et que le suspect, nommé réfugié syrien Abdalmasih H, n’était pas sous l’influence de drogues ou d’alcool.

La Première ministre Elisabeth Borne a déclaré que le suspect n’était « connu d’aucun service de renseignement » et n’avait « aucun antécédent de problèmes psychiatriques ».

« Nous sommes choqués par cet acte haineux et indescriptible », a-t-elle déclaré après s’être précipitée sur les lieux.

Récemment divorcé d’une ressortissante suédoise et au début de la trentaine, le suspect avait auparavant vécu 10 ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié en avril, ont indiqué à l’AFP des sources sécuritaires et son ex-femme.

« Il m’a appelé il y a environ quatre mois. Il vivait dans une église », a déclaré son ex-femme sous couvert d’anonymat, affirmant qu’il avait quitté la Suède parce qu’il n’avait pas pu obtenir la nationalité suédoise.

« Pour des raisons mal expliquées, il avait également demandé l’asile en Suisse, en Italie et en France », a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à la chaîne TF1.

Il est apparu qu’une demande fin novembre en France avait été rejetée dimanche dernier car il avait déjà le statut de réfugié en Suède.

Le président Emmanuel Macron a qualifié la violence d' »attaque de lâcheté absolue ». Source: PAA / LUDOVIC MARIN / PISCINE/EPA Darmanin a décrit le refus de cette demande et les coups de couteau comme une « coïncidence troublante ».

Des témoins ont décrit l’agresseur courant autour du parc au bord du lac d’Annecy portant un bandana et des lunettes de soleil, attaquant apparemment des gens au hasard.

«Il voulait attaquer tout le monde. Je me suis éloigné et il s’est jeté sur un vieil homme et une femme et a poignardé le vieil homme », a déclaré l’ancien footballeur professionnel Anthony Le Tallec, qui courait dans le parc, au journal local Dauphine Libère.

Les forces de sécurité ont bouclé le parc et des officiers médico-légaux ont analysé la scène, a rapporté un journaliste de l’AFP, mais les habitants sont revenus plus tard dans le parc, avec des enfants utilisant l’aire de jeux.

Des responsables consulaires britanniques se rendaient dans la région pour soutenir la famille du garçon, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly lors d’un voyage à Paris.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré que « l’Allemagne est choquée par cet attentat odieux et méprisable à Annecy qui a également touché un enfant allemand ».

Le président français Emmanuel Macron a qualifié la violence d ‘ »attaque de lâcheté absolue » tandis que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré « toutes nos pensées vont aux personnes touchées par cette attaque insondable, y compris un enfant britannique », lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche avec le président américain Joe Biden.