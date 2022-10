Attaque à l’arbalète dans le Downtown Eastside de Vancouver, selon la police

Un homme a été abattu avec une arbalète dans le Downtown Eastside de Vancouver, selon la police.

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, décrivant l’incident comme “en cours”, le service de police de Vancouver a déclaré que la victime avait été grièvement blessée et transportée à l’hôpital.

“Son agresseur s’est enfui”, poursuit le tweet. “Des agents du VPD sont sur les lieux pour recueillir des preuves.”

Dans un tweet ultérieur, la police a déclaré que l’homme avait reçu une balle dans la poitrine et que les enquêteurs “pensaient que la victime était visée”.

Le lieu et l’heure précis de l’attaque présumée n’ont pas été fournis, ni d’autres informations sur le suspect. Cependant, le VPD a déclaré que l’enquête en cours est “centrée autour du campement” sur East Hastings Street, près de Carrall Street.

Pendant des mois, des tentes et des structures ont bordé un tronçon de route de plusieurs pâtés de maisons. La ville de tentes abrite actuellement des centaines de personnes et les efforts pour la démanteler sont presque complètement au point mort, principalement parce qu’il n’y a pas assez d’abris alternatifs disponibles ou proposés.

Le chef des pompiers de la ville a ordonné le dégagement du tronçon de trottoir le 25 juillet, citant le potentiel d’un résultat “catastrophique” si un incendie devait éclater. Cette décision est contestée devant les tribunaux par plusieurs résidents qui habitent le campement.

La question du potentiel de violence au campement a été soulevée à plusieurs reprises. Un lieu de la région a récemment annulé des spectacles en invoquant des problèmes de sécurité et le VPD a publié plusieurs communiqués de presse sur les armes et les attaques à l’intérieur. Cependant, même la police a déclaré que la sécurité des personnes vivant dans les tentes et les structures était probablement la plus menacée. Abordant une augmentation apparente des agressions violentes dans la ville de tentes, le porte-parole du département a décrit ces incidents comme révélateurs des “dangers auxquels sont confrontées les personnes vulnérables – en particulier celles qui vivent dans les rues du Downtown Eastside”.

Un dépliant menaçant d’incendier le campement a été distribué et affiché dans le quartier en août à la suite d’attaques violentes et inquiétantes contre des sans-abri dans la région métropolitaine de Vancouver. Une fusillade à Langley a fait deux morts et deux blessés, le suspect dans cette affaire ayant finalement été abattu par la police. La fusillade a déclenché une alerte d’urgence à l’échelle de la province décrivant le tireur comme ciblant des victimes “passagères”. Le même jour, dans le Downtown Eastside de Vancouver, la police a déclaré qu’une femme sans abri avait été délibérément incendiée par un inconnu alors qu’elle était assise sur le trottoir. Lors d’un autre incident peu après, l’abri de fortune d’un homme a été incendié.