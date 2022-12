Attaque à l’acide de Delhi : Kangana Ranaut se souvient du traumatisme que sa sœur a dû subir ; exige des actions strictes

L’horrible attaque à l’acide contre une jeune fille de 17 ans dans la région de Dwarka à Delhi a choqué la nation. Une vidéo de l’attaque est devenue virale sur les réseaux sociaux et tout le monde a exigé des mesures strictes contre l’accusé. Maintenant, même des célébrités commentent la même chose et exigent que la justice prévale. Kangana Ranaut aussi à son compte Instagram pour commenter l’incident. Elle a rappelé l’attaque à l’acide que sa sœur Rangoli Chandel a subie et a déclaré que les atrocités n’avaient pas cessé.

Kangana Ranaut commente l’affaire de l’attaque à l’acide de Delhi

Dans la longue note, elle a écrit que Rangoli Chandel avait subi une attaque à l’acide aux mains d’un Roméo au bord de la route. Elle a dû subir 53 interventions chirurgicales pour revenir à la normale, mais le traumatisme physique et mental était inimaginable. Kangana a rappelé que sa famille était dévastée et même elle a dû suivre une thérapie car l’incident l’a effrayée. L’actrice de Dhakaad a écrit qu’elle avait l’habitude de se couvrir le visage si un motard ou un étranger passait devant elle. C’était un réflexe car elle avait peur que quelqu’un lui lance de l’acide. Tout cela s’est produit lorsque Kangana était adolescente et on ne peut qu’imaginer le traumatisme mental que de tels incidents peuvent entraîner, non seulement pour la victime mais aussi pour la famille.

En fin de compte, Kangana Ranaut a exigé que des mesures strictes soient prises contre les coupables et qu’un exemple soit donné. Elle était d’accord avec le tweet de Gautam Gambhir.

Découvrez le post de Kangana Ranaut et Gautam Gambhir ci-dessous:

Les mots ne peuvent rendre justice. Nous devons inculquer la peur d’une douleur incommensurable à ces animaux. Un garçon qui a jeté de l’acide sur une écolière à Dwarka doit être publiquement exécuté par les autorités. Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 14 décembre 2022

Selon les informations, trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Dans la vidéo virale, on a vu que deux hommes à vélo sont passés à côté d’une écolière et lui ont jeté de l’acide. La police a réussi à attraper l’accusé immédiatement et maintenant l’enquête est en cours. Il est grand temps que des lois strictes soient appliquées pour mettre un frein à ces actes odieux.