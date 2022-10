Attaque à la machette de Cancún: le procureur mexicain ouvre une enquête après qu’un père américain a déclaré qu’il avait été laissé pour mort

PREMIER SUR FOX : Les procureurs mexicains ont ouvert une enquête sur l’attaque présumée à la machette d’un père de l’Utah en vacances avec sa femme à Cancun pour la Saint-Valentin.

“Le bureau du procureur général annonce qu’une enquête est en cours concernant l’apparente privation illégale de liberté d’un touriste de nationalité américaine, qui s’est produite à Cancun en février 2022”, a déclaré le bureau du procureur de Quintana Roo à Fox News Digital.

Dustan Jackson, un entrepreneur de 36 ans de Salt Lake City, a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’avec quatre heures à perdre avant son vol de retour aux États-Unis depuis Cancun, il voulait prendre du tabac à chiquer et a appelé un taxi.

“Le Mexique n’est pas construit sur le tabac comme l’Amérique – vous ne pouvez pas simplement aller à la station-service et obtenir une canette de chewing-gum”, a-t-il déclaré. “Les gens pensent que vous pouvez simplement l’obtenir à l’aéroport. J’ai essayé ça.”

Ils ne l’avaient pas, dit-il.

Selon un vendeur de l’aéroport de Cancún, le seul produit de tabac à chiquer vendu à l’intérieur de l’aéroport se trouve dans les boutiques hors taxes, et il est présenté dans des sacs au lieu de boîtes de conserve.

Jackson a donc pris un taxi pour se rendre à la station-service la plus proche – qui, selon lui, n’en avait pas non plus, juste des cigarettes. Il a dit avoir demandé au chauffeur de taxi de l’amener dans un magasin plus grand.

“La prochaine chose que je sais, je me présente à une épicerie, je sors à l’épicerie, et bam ! La lumière est éteinte”, a-t-il déclaré.

Il était parti vers 10 heures du matin, a-t-il dit, et quand il s’est réveillé, avec de graves blessures à l’épaule et à la jambe gauches, il faisait noir. Ses dents de devant étaient cassées et il avait une marque à l’arrière de la tête, a-t-il dit. Son téléphone portable et sa carte de crédit avaient été confisqués. Il est venu dans un fossé.

“Ils ont piraté tout mon côté gauche de mon corps, déchiquetant, essayant de couper mes tendons ou de me tuer ou quoi qu’ils essayaient de faire”, a-t-il déclaré. “Et puis ils m’ont jeté dans un fossé. Mon épaule est complètement cassée à ce moment-là.”

Les images montrent les dommages à son épaule, que les chirurgiens américains ont passé des mois à tenter de réparer, et il a fourni une image radiographique de l’articulation artificielle installée à l’intérieur.

Il dit qu’il a de graves lésions nerveuses et qu’il ne peut plus travailler comme entrepreneur de comptoir ou jouer au catch avec sa fille, qui, à 14 ans, participe déjà à des compétitions de softball de niveau universitaire.

Jackson s’est relevé debout, saignant et blessé, et a dit qu’il s’était retrouvé dans un quartier délabré quelque part dans le désert.

“Les premiers flics que j’ai rencontrés, je jure que c’était au moins un poste de police, ils m’ont dit de m’en aller”, a-t-il déclaré.

Alors il est retourné dehors et a crié à l’aide. Mais aucun n’est venu.

“J’ai décidé d’abandonner”, a-t-il déclaré. “Et puis pour une raison quelconque, je ne sais pas combien de temps plus tard, j’ai cette pensée que tu ne peux pas abandonner.”

Il avait une famille à la maison.

Finalement, il ne savait pas au bout de combien de temps, il a rencontré un autre policier qui a soigné ses blessures et l’a conduit à l’aéroport.

Jackson a dit qu’il ne savait pas pourquoi l’officier l’avait conduit à l’aéroport au lieu d’un hôpital.

“Elle m’a mis quelques pansements, pourquoi ne m’a-t-elle pas emmené à l’hôpital, je ne sais pas”, a-t-il déclaré. “Certaines des histoires d’horreur que j’ai entendues, je suis content que [she] pas, parce que j’aurais pu être coincé là-bas. Qui sait?”

Mais une fois à l’aéroport, il a dû faire face à de nouveaux défis. Il n’avait pas son téléphone. Sa femme était rentrée chez elle sans lui. Il ne savait pas parler espagnol. Et, a-t-il ajouté, il ressemblait “à un sans-abri”.

Au départ, il a trouvé un fauteuil roulant. Mais comme il n’avait plus de billet d’avion valide, il a déclaré que les responsables de la sécurité de l’aéroport l’avaient finalement forcé à en sortir et qu’il s’était retrouvé coincé par terre, suppliant les passants de l’aider.

La police de Cancun et de l’aéroport de la destination touristique a déclaré séparément à Fox News Digital qu’elle n’avait aucune trace de l’attaque ni aucune information permettant de corroborer qu’un fauteuil roulant avait été enlevé à Jackson.

Finalement, l’homme de l’Utah a trouvé une voyageuse internationale, nommée Kayla Jackson, qui l’a aidé en contactant sa femme et en l’enregistrant dans un hôtel.

“Mon ange gardien”, a déclaré Dustan Jackson. “Heureusement, son vol a été annulé.”

Cela lui a donné le temps d’écouter son histoire, a-t-il dit. Sa femme, domiciliée dans l’Utah, a transféré de l’argent pour organiser une nuit à l’hôtel et un nouveau vol de retour.

Son passeport et ses bagages étaient à l’aéroport, et il a pu réserver un nouveau vol et rentrer chez lui, où il a subi des mois d’opérations et de traitements, a-t-il déclaré. Il était dans un lit d’hôpital de février à fin avril et il est revenu en juin lorsque les médecins ont découvert d’autres lésions nerveuses. Ce n’est qu’au cours des deux dernières semaines qu’il a pu se déplacer librement, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il n’avait pas déposé de rapport de police officiel ou à l’ambassade des États-Unis au Mexique, mais qu’il avait contacté des avocats et explorait la tâche.

Un responsable du département d’État a déclaré vendredi à Fox News Digital que le gouvernement était au courant de l’incident.

“Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance consulaire appropriée”, a déclaré le responsable.

Jackson, qui n’a pas pu travailler pendant des mois et qui publie maintenant des vidéos de bricolage sur YouTube, tente de collecter 124 000 $ sur Kickstarter pour financer un documentaire sur son calvaire. Il a dit qu’il voulait aussi lancer un podcast dédié à d’autres histoires choquantes.

Pour plus d’informations sur sa guérison, il a créé un site internet, dustanjackson.com.

