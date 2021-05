Attaque à Gaza: une frappe aérienne israélienne tue 17 membres de la famille al-Kulak

Les deux bâtiments et un autre dans le quartier ont été réduits en décombres tôt dimanche. Quarante-deux personnes, dont 16 femmes et 10 enfants, ont été tuées lors des frappes d’avant l’aube, selon les autorités sanitaires de Gaza, l’incident le plus meurtrier de la série actuelle de violences entre Israël et le Hamas. Une liste de 30 des morts libérée par le Mezan Center for Human Rights, un groupe de défense local, comprenait 17 membres de la famille al-Kulak.