AT&T supprime des emplois dans le marketing et la vente

AT&T va licencier quelques centaines d’employés alors que la saison des licenciements technologiques frappe une autre grande entreprise.

Le géant des télécommunications a déclaré aux employés lors d’une réunion interne qu’il prévoyait de licencier des personnes de son groupe de marché de masse, une subdivision de son plus grand groupe de consommateurs qui supervise le marketing, les ventes et les offres, selon une personne familière avec les plans de l’entreprise. Le transporteur compte environ 170 000 employés au total.

Les détails, y compris le moment exact, sont toujours en cours de finalisation, mais AT&T a confirmé les licenciements dans le cadre de sa transition vers des segments à croissance plus rapide comme la 5G et la fibre. L’entreprise continue d’embaucher dans ces domaines.

“Bien que nous investissions de manière agressive dans une technologie durable et efficace, il y aura des moments où nous devrons ajuster notre main-d’œuvre pour l’aligner sur l’orientation de notre entreprise”, a déclaré le vice-président des communications d’entreprise d’AT&T, Fletcher Cook. “Ces décisions sont difficiles, et nous nous efforçons d’y parvenir par l’attrition, les départs volontaires et les efforts de reconversion.”

Au cours d’une année d’inflation et d’une économie en déclin, AT&T n’est pas la seule entreprise de télécommunications à avoir licencié, Verizon ayant licencié des travailleurs en août et T-Mobile licenciant des employés en juillet et septembre.

Les licenciements de transporteurs ne sont qu’une tranche du grand nombre d’emplois perdus dans l’industrie technologique cette année, alors que les entreprises contractent leurs effectifs après des résultats trimestriels décevants et la récession potentielle qui frappera l’année prochaine. Snap a supprimé environ 20% de ses effectifs, Meta a supprimé plus de 11 000 emplois, Microsoft a licencié environ 1 000 travailleurs et les licenciements de fin d’année d’Amazon devraient se poursuivre jusqu’au début de 2023.