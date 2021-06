AT&T s’engage énormément envers Google Messages

Google et AT&T ont annoncé aujourd’hui d’excellentes nouvelles sur l’industrie du sans fil en annoncer qu’AT&T est all-in sur Google Messages et RCS. Nous aimons cela car cela signifie qu’un autre opérateur est à bord pour le plus grand bien de messagerie aux États-Unis, suivant les traces de T-Mobile.

À l’avenir, Google Messages sera l’application de messagerie par défaut sur les téléphones Android AT&T, leur ajoutant ainsi « Chat » ou RCS. Encore une fois, cela est similaire à ce que T-Mobile a annoncé en mars de cette année, tous ses téléphones Android adoptant également Google Messages et RCS.

Si vous n’avez pas suivi ces nouvelles au fil des ans, c’est important pour les SMS et les SMS, car tant de gens aux États-Unis parlent encore par SMS et non via des applications de messagerie plus avancées comme Telegram ou Signal. RCS (Rich Communication Services) est une mise à niveau des SMS (ou textos traditionnels) qui vous permet d’envoyer des images en pleine résolution à des personnes, d’envoyer des vidéos de meilleure qualité, de savoir quand quelqu’un tape, d’envoyer/recevoir via WiFi et de meilleures discussions de groupe. Les conversations RCS individuelles sont également cryptées.

L’avantage de RCS ou « Chat » est qu’il est intégré à votre application de messagerie texte, comme Google Messages. Ainsi, au lieu d’avoir à installer une autre application de messagerie, Google Messages inclut RCS et vous offre les fonctionnalités sans qu’un utilisateur n’ait vraiment à faire quoi que ce soit. Et c’est (encore) pourquoi c’est une grande nouvelle qu’AT&T et T-Mobile s’engagent dans l’application de messagerie de Google.

Google ne l’a pas dit dans son article de blog, mais j’imagine que cela se produira à l’avenir avec les nouveaux appareils vendus par AT&T. J’imagine que leur génération actuelle de téléphones aura toujours l’application de messagerie actuelle. Cependant, si vous êtes sur AT&T, vous pouvez toujours installer Google Messages, faites-en votre application de messagerie par défaut, puis activez « Chat » ou RCS.

Où es-tu, Verizon ?