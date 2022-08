AT&T s’apprête à ramener HBO Max aux forfaits sans fil

AT&T ramènera HBO Max à ses forfaits sans fil. Après retirer le service de streaming de son forfait illimité le plus cher en juin, le géant des télécommunications et Warner Bros. Discovery ont annoncé avoir conclu un nouvel accord pour permettre à AT&T d’offrir HBO Max à ses utilisateurs d’Internet sans fil et à domicile.

“AT&T continue d’être un partenaire important et nous sommes ravis que HBO Max continue de faire partie des plans Internet et de mobilité d’AT&T”, a déclaré Scott Miller, vice-président exécutif, Distribution, Warner Bros. Discovery, dit dans un communiqué. “Notre objectif a toujours été d’offrir une expérience de divertissement inégalée avec autant d’abonnés que possible et le retour de HBO Max aux plans AT&T garantit qu’encore plus de personnes auront accès au contenu de classe mondiale et primé de HBO Max.”

La nouvelle survient près de deux mois après qu’AT&T a retiré HBO Max de son plan Unlimited Elite alors de premier plan. Dans le cadre de la restructuration de ses forfaits sans fil, AT&T a complètement abandonné l’option Elite. Au lieu de cela, il a renommé son forfait illimité le plus cher en Unlimited Premium et a commencé à offrir 50 Go de données de point d’accès (10 Go de plus que ce qu’Elite avait).

Ceux qui ont déjà Unlimited Elite, ou d’autres plans AT&T qui regroupent HBO, pourront toujours continuer à utiliser le service de streaming même avec le nouvel accord d’aujourd’hui.

On ne sait pas quand AT&T recommencera à proposer HBO Max avec ses forfaits sans fil ou ses options Internet à domicile. Il reste également à voir quelle version de HBO Max est proposée et si AT&T étend le regroupement aux forfaits illimités de niveau inférieur. AT&T a inclus le service sans publicité de 15 $ par mois de HBO Max avec le plan Unlimited Elite, mais a inclus le niveau moins cher financé par la publicité de HBO Max avec un plan illimité offert par son service prépayé Cricket.

Le communiqué de presse de l’accord note que le nouvel accord donne à AT&T “une flexibilité dans la manière dont il fournit le service aux clients”.

En plus de déterminer quelle version de HBO Max est proposée et avec quels plans, on ne sait pas non plus immédiatement ce qui pourrait se passer lorsque Warner Bros. Discovery combine HBO Max avec Discovery Plus. Il a été annoncé jeudi que la fusion des deux services de streaming est devrait avoir lieu l’été prochain.