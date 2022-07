AT&T remporte la bataille de porte-avions américains 1H

RootMetrics a publié ses scores du 1H 2022 qui tentent d’attribuer une valeur numérique aux performances des opérateurs américains dans différentes catégories. Cela a toujours été un va-et-vient, semble-t-il, aucun transporteur ne conservant la première place pour toujours. Cette fois, il semble qu’AT&T soit au sommet de la montagne, mais les conclusions du rapport brossent également un tableau optimiste pour Verizon et T-Mobile.

AT&T remporte le trophée dans les catégories suivantes : fiabilité, vitesse, données, appel et SMS. Grâce à ces victoires, ils remportent la couronne globale dans les yeux, même RootMetrics la classe comme une égalité. La catégorie Accessibilité a été remportée par Verizon et si nous regardons attentivement les scores, Big Red est droit derrière AT&T dans la plupart des catégories importantes. T-Mobile est un troisième relativement éloigné dans la plupart des catégories, mais marque toujours plus de 90% dans toutes les catégories sauf une.

T-Mobile a obtenu un W dans le département de vitesse de téléchargement médiane la plus élevée, avec une moyenne de 124,5 Mbps. Verizon ? Ils étaient assis à 51,7 Mbps et AT&T à 42,2 Mbps. Considérant que nous poussons ce truc 5G depuis un moment, cela semble assez catastrophique.

Le rapport de RootMetrics va très en profondeur avec ces catégories, nous vous recommandons donc de lire le tout. C’est assez fascinant et peut vous aider si vous n’êtes pas sûr de votre opérateur actuel. Suivez le lien ci-dessous pour le vérifier.

// RootMetrics