AT&T réduit sa remise de paiement automatique par carte de crédit plus tard cette année

Ceux qui paient leurs factures de téléphone portable AT&T avec une carte de crédit et profitent des paiements automatiques du transporteur (AutoPay) et des remises sur la facturation sans papier peuvent voir ces factures augmenter en quelques mois. Le transporteur a commencé à tendre la main aux clients en les alertant que «dès le 2 octobre», il réduira la remise de 10 $ par mois, par ligne à 5 $ par mois, par ligne.

Par un Page d’assistance AT&Tcette décision concernera également ceux qui paient leurs factures avec Carte Points Plus Citi de marque AT&T.

Le changement fait suite à des mouvements similaires par les rivaux sans fil d’AT & T. Plus tôt cette année, T-Mobile a annoncé qu’il mettrait fin à sa remise sur carte de crédit AutoPay en mai et n’accorderait plus de remises à ceux qui utilisent Apple Pay ou Google Pay à partir du 25 juillet. Verizon, quant à lui, a longtemps limité sa remise sur carte de crédit AutoPay. uniquement à ceux qui paient avec sa carte Verizon Visa.

Semblable à Verizon et T-Mobile, AT&T encourage les utilisateurs à passer au paiement de leurs factures avec une carte de débit ou un compte bancaire s’ils souhaitent conserver la totalité de la remise AutoPay de 10 $ par mois. Contrairement aux autres transporteurs, AT&T conserve au moins une remise pour ceux qui souhaitent toujours payer avec une carte de crédit, même si ces économies mensuelles seront bientôt réduites de moitié.