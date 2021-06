AT&T a annoncé ce matin son partenariat avec Google pour distribuer 6 mois Stades essais à ses clients sans fil et fibre, nouveaux et existants. Cette nouvelle est cool si vous vouliez un moyen de jouer au nouveau titre Resident Evil, mais en plus, le transporteur propose également des bundles Stadia Premiere (Chromecast Ultra + contrôleur Stadia) pour 19,99 $, soit une remise de 80 $.

AT&T s’empresse de dire que c’est pour les clients nouveaux et existants, le seul problème est que la promotion semble ne concerner que ceux qui bénéficient de certains forfaits de données illimitées et qui ajoutent ou passent à un téléphone 5G. Pour un essai Stadia limité, c’est une exigence vraiment boiteuse à mon avis.

Alors que certains peuvent affirmer qu’il y a une baisse de popularité, AT&T déclare qu’« avec la popularité croissante des jeux en nuage, nos réseaux 5G et fibre optique à haut débit deviennent plus importants que jamais… L’abonnement premium Stadia Pro est un excellent les gens à découvrir les titres AAA sur notre réseau en utilisant les téléphones intelligents et les téléviseurs intelligents qu’ils possèdent déjà.

Donc, si vous envisagez de mettre à niveau ou d’acheter un nouveau téléphone 5G sur AT&T bientôt, soyez à l’affût de cette promotion Stadia gratuite. Si vous êtes quelqu’un d’autre, ignorez-le.

// AT&T