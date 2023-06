AT&T propose le Pixel Fold à moitié prix

Après plusieurs mois de fuites et de spéculations, Google a finalement officialisé le Pixel Fold le mois dernier. Aujourd’hui, AT&T a annoncé qu’il commencer à prendre des précommandes pour le premier smartphone pliable du géant de la recherche. Oh, et pour un temps limité, c’est la moitié du prix qu’il devrait être !

C’est un accord assez substantiel dès le départ. Bien sûr, il y a des mises en garde – il s’agit d’un accord avec un transporteur américain, après tout, vous ne pouvez pratiquement pas avoir l’un sans l’autre.

Vous devez donc opter pour un plan de versement AT&T éligible et obtenir un plan illimité AT&T éligible. Et agissez vite, car il s’agit d’une offre à durée limitée (bien qu’AT&T ne dise pas exactement quand elle se terminera).

Vous pouvez être un nouveau client ou un client existant, et aucun échange n’est requis. Vous obtiendrez le téléphone pour 25 $ par mois (après les crédits de facture) sur un plan de versement de trois ans. Cela représente un grand total de 900 $, soit exactement la moitié du prix de détail recommandé.

Comme d’habitude avec les offres de type « crédits de facturation », si vous annulez le service, les crédits s’arrêteront et le solde de l’appareil deviendra immédiatement exigible. Pour les nouvelles lignes, si vous annulez le service sur d’autres lignes dans les 90 jours, les crédits s’arrêteront.

Si vous pouvez vivre avec tout cela, c’est l’une des meilleures offres de mémoire récente. Donc, si vous avez regardé le Pixel Fold mais que vous n’étiez pas très enthousiasmé par son prix, cela pourrait être pour vous. AT&T indique que l’expédition des précommandes aura lieu d’ici le 13 juillet.

