AT&T prévoit également de prendre en charge les appels et les SMS à distance avec les satellites

T Mobile annoncé en août qu’il s’associera à SpaceX pour utiliser son réseau de microsatellites Starlink pour la couverture du réseau mobile d’urgence. Mais AT&T prépare son propre partenariat, pour utiliser le réseau satellite d’AST SpaceMobile pour fournir une couverture dans les zones difficiles d’accès des États-Unis.

AT&T utilisera le réseau d’AST SpaceMobile pour compléter son réseau mobile, mais uniquement pour les urgences dans un premier temps, y compris pour son réseau FirstNet pour les intervenants d’urgence. Mais plus tard, le transporteur utilisera le réseau satellite pour aider à connecter les communications des consommateurs, comme Bloomberg signalé plus tôt.

AT&T commencera à tester les intégrations de satellites avec son réseau mobile plus tard cette année à Hawaï et au Texas, a confirmé le transporteur à CNET. Ce n’est pas encore une affaire conclue, cependant: si les tests réussissent et que l’intégration est commercialement viable, et si AT&T et AST SpaceMobile peuvent conclure un accord acceptable, le plan se poursuivra en utilisant la couverture satellite pour remplir le lacunes pour le réseau mobile de l’opérateur.

Mais au moins, la connectivité par satellite fonctionnera avec le spectre LTE et 5G actuel d’AT&T, de sorte que les clients n’auront peut-être pas besoin de nouveaux téléphones pour bénéficier de la couverture étendue, selon une déclaration que l’opérateur a fournie à CNET.

“L’approche directe vers le mobile que nous aidons à tester AST SpaceMobile est destinée à compléter et à intégrer notre réseau mobile existant”, indique le communiqué.

AT&T continue également de travailler avec d’autres fournisseurs pour permettre des cas d’utilisation spécifiques pour son réseau satellite et mobile, tels que les communications maritimes pour les plates-formes pétrolières et gazières.

Ce n’est pas la première tentative d’AT&T d’ajouter une couverture satellite à son réseau mobile. De retour en septembre 2021, AT&T a annoncé un partenariat avec une autre société de satellitesOneWeb, pour desservir les zones difficiles d’accès avec Internet par satellite, mais uniquement pour les entreprises et les entreprises.

Verizon n’a pas non plus été absent de la course à la connectivité par satellite. Il y a un an, le transporteur a révélé son intention de utiliser les satellites Project Kuiper d’Amazon pour booster son réseau mobile, bien que le transporteur n’ait pas donné de mises à jour publiques sur les progrès de ce projet.