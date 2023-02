AT&T Pebble Beach Pro-Am: Justin Rose se hisse en tête du classement avant le tour final alors que la star de la NFL Aaron Rodgers remporte la victoire | Nouvelles du golf

Justin Rose détient une avance d’un coup avant la dernière manche du Pro-Am de Pebble Beach

Justin Rose a atteint le sommet du classement à Pebble Beach à la fin du troisième tour retardé, tandis que la star de la NFL Aaron Rodgers a tenu bon pour une victoire d’un coup dans la partie amateur de l’événement.

Rose a terminé son troisième tour au Monterey Peninsula Country Club avec un 65 sous la normale, le portant à 12 sous pour le tournoi et lui donnant une avance d’un coup avant le tour final, qui devait commencer plus tard dimanche.

Peter Malnati et Kurt Kitayama étaient à égalité pour la deuxième place à moins-11, tandis que Keith Mitchell était quatrième à moins-10. Malnati a tiré un cinq moins de 67 au troisième tour à Pebble Beach, Kitayama a tiré un deux moins de 70 à Spyglass Hill et Mitchell a tiré un deux moins de 70.

L’Anglais Rose n’a pas soulevé de trophée depuis le Farmers Insurance Open en janvier 2019

Des vents violents ont suspendu le troisième tour de samedi, l’un des plus gros problèmes étant que les balles de golf sur le neuvième green de la péninsule de Monterey ne restaient pas en place sur la surface de putting.

Rose faisait partie de ce groupe et a eu son approche, qu’il a frappée à trois pieds, soufflée à sept pieds avant de pouvoir marquer sa balle.

Rose est revenu dimanche pour faire son putt de sept pieds au neuvième pour un birdie, a attendu un autre problème météorologique avec une tempête de grêle, puis a fait cinq sous le neuf de retour, dont un aigle trois sur le par cinq du 16e trou.

“Au moment où nous avons commencé, c’était comme, ‘Qu’est-ce qu’on peut nous lancer d’autre cette semaine?'”, A déclaré Rose. “Mais une fois que la grêle est sortie, cela a commencé à être plus agréable là-bas. Le soleil a commencé à percer et avec une brise d’ouest, nous avons sans aucun doute pris une énorme pause. Le putter a chauffé pendant un moment, et c’était amusant pour profiter.”

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Un total de 16 golfeurs étaient à moins de cinq coups de la tête en trois rondes, dont un groupe de cinq à égalité pour la cinquième place à neuf sous.

Rose est 10 fois vainqueur du PGA Tour mais n’a pas soulevé de trophée depuis le Farmers Insurance Open en janvier 2019.

Rodgers remporte l’épreuve amateur

Aaron Rodgers (à gauche) accueille l’acteur Bill Murray sur le sixième fairway du parcours de golf de Spyglass Hill

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a remporté la partie amateur de l’événement, réalisant un score de 54 trous de 26 sous la normale avec son partenaire du PGA Tour Ben Silverman du Canada.

La victoire de l’équipe est survenue malgré le fait que Silverman n’ait pas réussi à se qualifier du côté professionnel de l’événement à un par-dessus en trois tours.

“C’est vraiment significatif”, a déclaré Rodgers, dont les Packers n’ont pas réussi à atteindre les séries éliminatoires de la NFL pour la quatrième fois seulement en 15 ans en tant que partant. “Cela a toujours été sur ma liste de choses à faire.”

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Ils ont terminé à 26 sous la normale, un coup devant Peter Malnati et Don Colleran, le président et chef de la direction à la retraite de FedEx, dont le nom est déjà sur le mur.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen et Keith Mitchell étaient à quatre derrière.

Regardez la quatrième manche du AT&T Pebble Beach Pro-Am en direct sur Sky Sports Golf. La couverture sera également sur le Main Event à partir de 21h30.