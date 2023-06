AT&T passe à la plate-forme RCS de Google pour des fonctionnalités de messagerie avancées

Après des années où les opérateurs n’ont pas réussi à s’entendre sur un service universel de communications enrichies, ou RCS, une norme de messagerie texte prenant en charge les fonctionnalités de chat avancées entre les réseaux, Google dit qu’AT&T est à bord d’utiliser sa plate-forme Jibe RCS.

Hiroshi Lockheimer, vice-président senior de Google, a tweeté la nouvelle vendredi soir que la messagerie Android par défaut d’AT&T utilisera Jibe « afin que leurs utilisateurs obtiennent instantanément les dernières fonctionnalités RCS ».

Contrairement aux SMS et MMS, qui envoient des messages sur des réseaux cellulaires, la norme RCS utilise des réseaux de données pour envoyer de longs messages, des photos non compressées et des discussions en grand groupe sans accroc.

Les applications iMessage et de chat d’Apple telles que WhatsApp et Facebook Messenger utilisent déjà des données pour obtenir ces fonctionnalités, mais il a été difficile d’obtenir ces fonctionnalités de texte avancées sur la messagerie de base pour les appareils Android.

Quand le RCS arrivera-t-il sur les appareils mobiles ?

Bien que les opérateurs aient essayé d’instituer leurs propres normes RCS distinctes et de prendre en charge les fonctionnalités de texte enrichi sur les réseaux les uns des autres via une initiative collaborative en 2019, Google a acheté la plate-forme Jibe la même année pour lancer ses propres efforts de prise en charge multiréseau RCS.

En 2020 pour T Mobile et d’ici 2021 pour AT&T et Verizon, les trois principaux opérateurs ont convenu de précharger l’application RCS-packing Messages de Google sur les téléphones pour donner aux utilisateurs l’accès à une application avec des fonctionnalités de textos riches. Les nouvelles de vendredi signifient que le système de messagerie par défaut d’AT&T utilisera désormais Jibe.

Google a introduit davantage de fonctionnalités de textos intelligents RCS dans son application Messages, comme l’ajout d’emojis aux réponses, dans le but de rattraper iMessage d’Apple. Malgré les coups de Google, Apple n’a pas été pressé d’adopter la norme de messagerie – et lors de la conférence Code de Vox Media l’année dernière, le PDG Tim Cook a même dit à un participant que s’il voulait avoir une messagerie transparente lorsqu’il discutait avec sa famille, « achetez votre maman un iPhone. »

Lockheimer a également noté que lors de Google I/O 2023 le mois dernier, la société a annoncé que plus de 800 millions de personnes utilisent actuellement RCS, qu’elle prévoit d’atteindre 1 milliard d’utilisateurs d’ici la fin de 2023.

