AT&T offre jusqu’à 1 000 $ de réduction sur les nouvelles mises à niveau iPhone et Galaxy avant les vacances

Si vous êtes sur AT&T et que vous avez débattu de l’achat d’un nouvel iPhone ou d’un téléphone Samsung Galaxy cette saison des fêtes, vous pourriez vous retrouver avec une meilleure offre maintenant, même si nous sommes bien après le Black Friday. Le transporteur a augmenté sa promotion pour les nouveaux utilisateurs et les mises à niveau de 800 $ de réduction sur un nouvel appareil Apple ou Samsung jusqu’à 1 000 $ de réduction, tant que vous échangez un téléphone.

Vous devrez également disposer d’un forfait illimité pour pouvoir bénéficier de la réduction, qui sera distribuée sous forme de crédits de facture au cours d’un plan de versement de 36 mois.

AT&T a déjà offert jusqu’à 1 000 $ de réduction sur les iPhones. Plus récemment, il a pendu la remise autour du lancement de la nouvelle gamme iPhone 14 d’Apple avant de le réduire ces dernières semaines jusqu’à 800 $ de réduction. Pour le Galaxie S22 lancement en février, AT&T a offert jusqu’à 800 $ de réduction les nouveaux modèles tant que vous négociez n’importe quel ancien téléphone Galaxy S, Galaxy Note ou Galaxy Z, y compris ceux qui étaient cassés.

Pour obtenir 1 000 $ de réduction sur un nouvel iPhone, l’appareil que vous échangez avec AT&T devrait être évalué par l’opérateur à un minimum de 230 $. Cela inclut l’iPhone 11 Pro Max, la gamme iPhone 12 (sauf le 12 Mini) ou la gamme iPhone 13 ; Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, ligne S22, Z Fold 2 ou Fold 3 ; Pixel 6 Pro de Google et 10 Pro de OnePlus.

Si vous avez un iPhone XS Max, 11, 11 Pro ou 12 Mini, vous pouvez obtenir jusqu’à 800 $ de réduction. Et si vous échangez l’un des nombreux appareils Android de Samsung (gammes Galaxy S20 et S21, gamme Note 20, Galaxy Fold ou Fold 2 d’origine et Z Flip 3 5G), Google (Pixel 5, 5A et 6) ou d’autres fabricants d’Android comme OnePlus et Microsoft, vous pouvez également obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur un nouveau téléphone tant qu’AT&T estime que les appareils échangés valent entre 130 $ et 229 $.

D’autres appareils, y compris la gamme iPhone 8, SE (deuxième ou troisième génération), X, XR et XS ainsi qu’une gamme beaucoup plus large de téléphones Samsung, LG, Google, Motorola et OnePlus peuvent obtenir jusqu’à 350 $ de réduction sur un nouveau téléphone donc tant qu’AT&T évalue ces échanges entre 35 $ et 129 $.

Cet accord fonctionne pour les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, bien que le téléphone que vous échangez devra être en “bon état de fonctionnement”. (Lis le termes complets ici.)

Pour les téléphones Galaxy comme la gamme S22, Z Flip 4 et Z Fold 4, le transporteur est beaucoup plus indulgent. Tout appareil que le transporteur valorise à 35 $ ou plus pourrait vous donner droit à jusqu’à 1 000 $ de réduction sur l’un des derniers combinés de Samsung. La conditions du transporteur pour S22 et le Offres Z Flip et Z Fold ne précisez pas non plus que le téléphone que vous échangez doit être en “bon état de fonctionnement”.

Dans les deux cas, si vous quittez AT&T avant la fin du versement de 36 mois – ou si vous souhaitez déverrouiller votre téléphone pour une utilisation internationale – vous serez tenu de rembourser le solde de ce qui vous est dû et vous perdrez tout crédits en cours.

Cela dit, il s’agit toujours d’un accord surprenant après le Black Friday de la part de l’opérateur, car l’industrie du sans fil dans son ensemble cherche à attirer les upgraders et les switchers cette saison des fêtes.

Verizon a poussé sa récente offre de vacances jusqu’à 1 000 $ sur un nouveau téléphone avec échange, bien que cette offre vous oblige à passer à l’opérateur. Si vous êtes déjà sur Verizon, la société offre jusqu’à 800 $ de réduction avec un échange, bien que pour cette offre, vous devrez également être sur l’un de ses plans les plus chers Play More, Do More, Get More ou One Unlimited.

Verizon vous demande également de rester pendant 36 mois, bien qu’il accepte même les téléphones cassés ou endommagés tant qu’ils n’ont pas de batterie endommagée.

Si vous êtes sur T-Mobile, le transporteur offre jusqu’à 800 $ de réduction sur les téléphones Samsung Galaxy avec échange, mais uniquement si vous êtes sur ou êtes prêt à passer à son plan Magenta Max plus cher. Ceux qui ont d’autres plans pourraient économiser jusqu’à 400 $ avec un échange, pas aussi généreux que les offres d’AT&T ou de Verizon. En fait, la plupart des offres de T-Mobile semblent actuellement nécessiter l’ajout d’une nouvelle ligne, le passage d’un autre opérateur ou le passage à Magenta Max.

Du côté positif, les crédits de T-Mobile sont généralement sur une période de 24 mois au lieu de 36 mois comme AT&T et Verizon, vous n’êtes donc pas lié à l’opérateur ou à un appareil pendant trois ans.