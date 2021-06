AT&T offre 6 mois gratuits de Stadia Pro si vous mettez à niveau votre abonnement 5G ou Fibre

AT&T vous offrira 6 mois de Stadia Pro gratuitement si vous mettez à niveau votre forfait sans fil ou votre abonnement Internet à domicile. Après les 6 mois, vous pouvez annuler ou être inscrit au prix habituel de 10 $ par mois. Les abonnés AT&T peuvent également obtenir le combo Stadia Controller et Chromecast Ultra pour seulement 20 $ (il vaut normalement 100 $).

Cette promotion s’applique aux clients nouveaux et existants sur les forfaits sans fil illimités éligibles qui achètent ou apportent leur propre téléphone 5G (le forfait doit être d’au moins 75 $/mois avant les remises). Si vous avez Internet AT&T à la maison, vous êtes éligible si vous passez au forfait Fibre AT&T à 300 Mbps, 500 Mbps ou 1 Gbps.

Il s’agit d’une sorte de démo pour le réseau d’AT&T, un moyen de montrer que vous pouvez diffuser des graphiques 4K HDR et un son surround 5.1 sur ses réseaux 5G et fibre optique avec une faible latence. Google et AT&T disent qu’ils explorent des moyens d’améliorer l’expérience de jeu sur le réseau de l’opérateur à l’avenir.

Pour rappel, certains jeux sont gratuits sur Stadia (ex. Hitman, MotoGP 20, Humain : Chute à plat) et de nouveaux sont ajoutés chaque mois. Cependant, certains jeux sont à acheter. Néanmoins, si vous obtenez un abonnement gratuit à Pro avec l’aimable autorisation d’AT&T, vous aurez une bonne sélection de titres à essayer.

Vous pouvez découvrir les nouveaux jeux gratuits de juin sur le Blog Stadia ainsi que les prix de certains jeux indy. La liste complète de plus de 170 jeux pris en charge peut être trouvée ici. Pour plus de détails sur les termes et conditions du chèque promo ici.

Soit dit en passant, vous n’avez pas besoin du Chromecast Ultra ou du contrôleur Stadia – vous pouvez également jouer sur un appareil Android avec un autre contrôleur sans fil, sur iOS ou même sur un PC via le navigateur. Ici se trouve le liste des manettes compatibles (n’oubliez pas que le Chromecast Ultra vaut à lui seul plus de 20 $).

La source