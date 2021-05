AT&T met fin à «  l’une des fusions les plus stupides de l’histoire récente  »

Jim Cramer de CNBC a critiqué lundi AT&T comme une honte après que la société a annoncé qu’elle allait scinder WarnerMedia pour fusionner l’entreprise et créer un géant du divertissement avec Discovery.

Il a également pris pour cible ceux qui saluaient cette décision comme une initiative transformationnelle, se dressant contre AT&T pour avoir contracté une lourde dette il y a trois ans pour acheter Time Warner pour 85 milliards de dollars.

« Ce n’est pas un accord transformationnel … c’est l’acte final de l’une des fusions les plus stupides de l’histoire récente », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « La vérité est qu’AT & T a pris une décision stupide et maintenant ils la paient, mais dans les entreprises américaines, personne ne paie vraiment pour cela, personne n’est même autorisé à le dire, personne n’a le droit de l’admettre. »

Le rapprochement WarnerMedia-Discovery donnera aux actionnaires d’AT & T une participation significative dans la nouvelle société et mettra fin à l’expérience d’AT & T d’une société de contenu et de distribution intégrée verticalement. AT&T recevra 43 milliards de dollars sous forme de liquidités, de titres de créance et WarnerMedia conserve certaines dettes dans le cadre de la transaction, qui devrait être clôturée dans environ un an.

Cramer a fustigé la compagnie de téléphone pour avoir acheté une entreprise de médias, critiquant l’ancien PDG d’AT & T Randall Stephenson, qui a reçu un forfait de retraite de 64 millions de dollars l’année dernière.

« La décision d’aujourd’hui est une répudiation majeure de cette absurdité. Toutes ces discussions sur les synergies et la monétisation des relations étroites d’AT & T avec ses clients étaient totalement chimériques », a déclaré Cramer. « Pour moi, c’était une énorme destruction de valeur. »

Les actions d’AT & T ont chuté de 2,7% à 31,37 $ parallèlement à une baisse de 5% de Discovery à 33,85 $.

AT&T est un récit édifiant sur les raisons pour lesquelles les investisseurs devraient être prudents lorsqu’ils détiennent des actions à haut rendement en dividendes, a déclaré Cramer. Le rendement de près de 6,7% sur AT&T était un signe que quelque chose ne va pas avec l’entreprise, sinon le stock serait plus élevé et le rendement inférieur. Et de nombreux actionnaires d’AT & T détiennent les actions pour le dividende, qui a été réduit de moitié, a-t-il ajouté.

« C’est ce qui se passe lorsque vous dirigez la société la plus endettée d’Amérique. Je peux tolérer cette erreur d’Apple, d’Alphabet ou de Facebook », a-t-il déclaré. « Ils ne feraient jamais quelque chose d’aussi stupide, mais au moins ils sont assis sur des montagnes d’argent, donc ils peuvent se permettre de faire des erreurs. »