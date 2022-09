AT&T intente une action en justice contre la campagne marketing de T-Mobile ciblant les seniors

La semaine dernière, T-Mobile a pris des photos des offres respectives d’AT&T et de Verizon aux personnes âgées de 55 ans ou plus, et maintenant AT&T riposte. Mardi, le troisième opérateur de téléphonie mobile du pays a annoncé qu’il avait déposé une plainte contre T-Mobile devant le tribunal fédéral du Texas.

“Les affirmations de T-Mobile sont carrément malhonnêtes et complètement fausses. Ce n’est pas la première fois qu’ils diffusent des informations trompeuses”, a déclaré Fletcher Cook, vice-président des communications d’entreprise d’AT&T, dans un communiqué accompagnant le dossier.

La déclaration de Cook ajoute qu’AT&T “offre des réductions sur le sans fil aux personnes de tous âges, y compris les personnes âgées dans les 50 États. La seule façon d’arrêter le transporteur menteur est apparemment devant un tribunal, et c’est là que nous en sommes.”

Il s’agit d’une campagne marketing T-Mobile lancé le 30 août pour vanter ses plans supérieurs par rapport à ceux de ses rivaux, chacun ayant des plans spécifiques disponibles pour ceux qui vivent en Floride. T-Mobile a proposé un certain nombre d’options dans le communiqué de presse, notamment l’idée de créer une boîte aux lettres virtuelle en Floride via son “BannedSeniors.com” ou se connecter avec un véritable agent immobilier pour acheter un terrain dans l’État. Il a également branché ses plans Essentials, Magenta et Magenta Max 55 Plus, qui, selon lui, sont disponibles dans tout le pays.

AT&T semble avoir contesté la cascade, notant dans le dossier qu’elle a un partenariat avec l’AARP pour offrir une réduction dans les 50 États aux “près de 38 millions de membres” du groupe.

Dans le procès, AT&T affirme que les “descriptions et représentations de faits fausses et trompeuses de T-Mobile ont trompé et sont susceptibles de tromper les consommateurs, entre autres choses, en achetant des services à T-Mobile au lieu d’AT&T, transférant injustement et illégalement des revenus et des bénéfices. d’AT&T à T-Mobile.”

Il ajoute que les “déclarations fausses et trompeuses de T-Mobile concernant ses propres biens, services et activités commerciales et ceux d’AT&T ont nui à la bonne volonté et à la réputation d’AT&T et sont susceptibles d’avoir un impact sur les ventes d’AT&T”.

AT&T a appelé à un procès devant jury et demande des dommages-intérêts non spécifiés et “une injonction préliminaire et permanente interdisant la publicité fausse et trompeuse en cours de T-Mobile”.

CNET a contacté T-Mobile pour obtenir des commentaires et mettra à jour s’ils répondent.