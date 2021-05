AT&T fusionne WarnerMedia avec Discovery

Il y a cinq ans, l’une des plus grandes sociétés de téléphonie au monde a annoncé qu’elle achetait l’une des plus grandes sociétés de médias au monde. Maintenant, il veut un changement: AT&T veut combiner WarnerMedia, la société qui possède HBO, CNN et le studio de cinéma Warner Bros., avec Discovery Inc., le programmeur de télévision par câble qui possède le Food Network et HGTV.

La version courte: les personnes qui vous ont amené Jeu des trônes et les gens qui t’ont amené Fiancé de 90 jours se réunissent.

Cela ne vous affectera pas beaucoup, la personne qui aime regarder ces émissions, dans un proche avenir. Mais cela souligne le bouleversement de l’industrie des médias, alors que les entreprises qui dominaient le paysage se démènent pour rattraper les nouveaux géants des médias – qui sont des entreprises technologiques.

Nous ferons la version plus longue, y compris la justification de cela, dans une minute.

Mais d’abord, prenons une seconde pour nous émerveiller des choses que vous pouvez faire si vous dirigez une très grande et très précieuse compagnie de téléphone: vous pouvez dire au monde que l’avenir de votre entreprise implique de combiner votre entreprise – la vente d’abonnements au haut débit et au sans fil service de téléphonie – avec le secteur des médias de quelqu’un d’autre, et dépenser des dizaines de milliards de dollars pour cela. Et puis vous pouvez annoncer, avec un haussement d’épaules, que vous avez changé d’avis.

C’est ce que fait AT&T maintenant. En 2016, la compagnie de téléphone a déclaré qu’elle allait payer plus de 100 milliards de dollars (dette comprise) pour acheter ce qui s’appelait alors TimeWarner, et a passé des années à lutter contre l’administration Trump devant les tribunaux pour conclure l’accord.

L’accord a soulevé des sourcils dès le départ, car TimeWarner avait déjà connu une fusion désastreuse avec une société non liée – ce serait AOL – lors du premier boom point-com, et les synergies supposées entre ces deux ne se sont jamais concrétisées.

Mais si vous demandiez aux dirigeants d’AT & T d’expliquer pourquoi la fusion d’une société de médias avec une société non-média serait différente cette fois-ci, vous obtiendriez des non-réponses hérissées. Nous obtenons maintenant la vraie réponse: l’ajout de TimeWarner à AT&T n’a pas aidé AT&T à vendre plus de forfaits sans fil ou haut débit. Et cela n’a pas aidé TimeWarner à rivaliser avec Netflix et le reste d’Internet.

C’est pourquoi AT&T dissocie essentiellement WarnerMedia et la fusionne avec une véritable société de médias, où il pourrait en fait exister des synergies.

Si cette annulation vous semble familière, il y a une bonne raison. Nous l’avons vu se produire deux fois cette année seulement.

En février, AT&T a annoncé qu’elle ne fusionnait pas avec DirecTV, l’entreprise de télévision par satellite qu’elle a achetée en 2015 pour 67 milliards de dollars, et vaut désormais moins de 16 milliards de dollars.

Et le mois dernier, Verizon a annoncé qu’il ne fusionnait pas avec AOL et Yahoo, deux anciennes puissances Internet, dans le cadre d’un accord qui valorisait ces entreprises à 5 milliards de dollars – environ la moitié de ce que Verizon avait payé pour elles quelques années plus tôt.

Tout cela pour dire: la prochaine fois que quelqu’un vous donne du chagrin au travail pour avoir foiré quelque chose, vous pouvez lui dire qu’au moins vous n’avez pas gaspillé des dizaines de milliards de dollars dans une stratégie de fusion-acquisition médiatique qui a échoué. (Vous devriez également envisager de travailler en tant qu’avocat ou banquier en fusions et acquisitions, où vous êtes payé pour conclure ces transactions, qu’elles aient un sens ou non.)

Donc. La fusion de WarnerMedia avec AT&T n’a pas fonctionné. La fusion avec Discovery fonctionnera-t-elle? Mmmmmmaybe.

À tout le moins, cela aide WarnerMedia, qui tente de concurrencer Netflix et Disney pour une part du marché des abonnements vidéo en streaming, à ajouter du poids et du poids. WarnerMedia et Discovery ont tous deux leurs propres services d’abonnement vidéo en streaming – HBO Max et Discovery + – et les mettre tous les deux sous le même toit peut être plus efficace. Et il n’y a pas une tonne de chevauchement dans les services: HBO Max est des émissions HBO plus des films WarnerMedia plus un assortiment d’autres choses. Discovery Plus est une collection d’émissions de télé-réalité. La nouvelle société peut commercialiser les deux services séparément, mais elle déploiera sans aucun doute une version fusionnée un jour.

Les deux sociétés possèdent également de grandes opérations de télévision par câble – le groupe Turner de WarnerMedia comprend CNN, TNT et Cartoon Network; Discovery a tout, du Travel Channel à Animal Planet. Ces entreprises sont en déclin permanent – comme l’a déclaré publiquement Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, mais en attendant, elles atteignent toujours des dizaines de millions de personnes et gaspillent beaucoup d’argent. Et la combinaison des opérations de backroom de ces réseaux peut permettre d’économiser plus d’argent en cours de route.

Wall Street est très enthousiasmé par les entreprises comme Netflix, et maintenant Disney, qui peuvent affirmer qu’elles sont des sociétés de streaming vidéo. Mais il n’a jamais acheté l’argument d’AT & T selon lequel il s’agissait d’une société de vidéo en streaming – il l’a estimé comme une société de téléphonie à croissance lente / sans croissance qui possédait des produits médiatiques. Mais maintenant, en théorie, les investisseurs qui souhaitent investir dans WarnerMedia peuvent le faire, alors peut-être que la nouvelle société vaudra peut-être quelque chose comme l’argent qu’AT & T y a investi au départ.

Arrêtons-nous ici et notons que cette fusion n’est pas une conclusion perdue, car AT&T et Discovery la proposent en 2021 – un moment où les régulateurs du monde entier sont nouvellement intéressés à ralentir ou à empêcher les grandes entreprises de s’agrandir, juste pour le plaisir de Devenir plus important.

AT&T a dû passer quelques années à se battre pour conclure son accord avec WarnerMedia, mais ce combat semble avoir beaucoup à voir avec le fait que Donald Trump n’aimait pas CNN. (Trump et ses régulateurs n’ont eu aucun problème avec Rupert Murdoch vendant la majeure partie de son empire Fox à Disney.) Maintenant, AT&T et Discovery devront expliquer pourquoi la combinaison de deux des plus grands programmeurs vidéo du monde n’entraînera finalement pas moins de choix et / ou des prix plus élevés pour les consommateurs, à un public beaucoup plus sceptique.

Aperçu gratuit: AT&T et Discovery diront qu’ils doivent le faire pour rivaliser avec Netflix, Amazon, Facebook, Apple, TikTok et tout autre chose sur Internet. Et la vérité est qu’ils ont raison. Un accord comme celui-ci aurait été époustouflant il y a quelques années. Maintenant, cela va sembler inévitable, et pas non plus si grave.

Surtout pour quelqu’un comme vous, qui passe probablement votre temps d’écran sur une combinaison de services payants comme Netflix et de services gratuits comme TikTok, YouTube et Instagram. Il est possible qu’un jour, si vous payez pour HBO Max ou Discovery +, vous en constatiez un certain effet.

Vous obtiendrez peut-être une réduction pour l’achat des deux services – ou peut-être que la société fusionnée augmentera les prix des deux services, car elle le peut. Vous verrez peut-être du contenu croisé, comme une émission de Food Network consacrée aux recettes de sauce rouge de Les Sopranos. Mais à moins que vous ne travailliez chez WarnerMedia, Discovery ou leurs concurrents, il s’agit d’un mégamerger que vous ne remarquerez peut-être jamais. Ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir.