AT&T étend l’Internet domestique 5G avec une nouvelle offre « Internet Air » sur 16 marchés

AT&T étend enfin son utilisation de la 5G pour l’Internet à domicile. Mardi, l’opérateur sans fil a annoncé qu’il étendait son offre sans fil fixe à 16 nouveaux marchés, offrant le haut débit domestique sur 5G pour 55 $ par mois.

Appelés « Internet Air », les nouveaux marchés incluent « les zones de Los Angeles, Philadelphie, Cincinnati, Harrisburg-Lancaster-Lebanon, Pennsylvanie ; Pittsburgh, Las Vegas, Phoenix (Prescott), Chicago, Detroit, Flint-Saginaw-Bay City, Michigan ; Hartford-New Haven, Connecticut ; Minneapolis-St. Paul, Portland, Oregon ; Salt Lake City, Seattle-Tacoma et Tampa-St. Petersburg (Sarasota), Floride.

Dans un article de blogErin Scarborough, présidente des initiatives haut débit et connectivité d’AT&T, a déclaré que l’opérateur avait déterminé ses emplacements haut débit domestiques 5G en recherchant les zones de son réseau qui avaient « une couverture et une capacité sans fil suffisantes pour offrir non seulement une excellente expérience à domicile, mais aussi maintenir un service sans fil de premier ordre pour nos utilisateurs mobiles existants. »

Ceux qui ont également un service sans fil AT&T et s’inscrivent aux paiements automatiques pourront réduire la facture à 35 $ par mois. Semblable aux offres de T Mobile ou Verizon, l’Internet domestique 5G d’AT&T n’a pas de frais de dépassement, de frais d’équipement ou de contrats annuels. AT&T dit également qu’il n’augmentera pas le prix « à 12 mois ».

Le transporteur expérimentait auparavant le produit Internet Air dans certaines parties de Los Angeles et de Philadelphie, présenter le produit dans certains endroits en tant que mise à niveau de son ancien service haut débit domestique DSLen particulier dans les zones où son Internet basé sur la fibre n’est pas disponible. L’opérateur indique à CNET qu’il s’attend à ce que les vitesses de téléchargement sur 5G soient comprises entre 40 Mbps et 140 Mbps et que les vitesses de téléchargement soient comprises entre 5 Mbps et 25 Mbps. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide que la fibre ou le câble, cela marquerait une augmentation notable de la vitesse par rapport aux vitesses « généralement de 6 Mbps ou moins », selon les utilisateurs DSL.

AT&T affirme qu’il compte actuellement environ 6 millions de clients haut débit non fibre.

Pour référence, Netflix dit qu’il a besoin de vitesses d’au moins 15 Mbps pour le streaming 4Kalors que Zoom dit qu’il nécessite des vitesses de téléchargement de 3,8 Mbps et des vitesses de téléchargement de 3 Mbps pour les appels vidéo de groupe HD. Il n’était pas immédiatement clair quel type de vitesse de téléchargement ou de latence le produit Internet Air d’AT&T pourrait offrir.

La configuration d’Internet Air d’AT&T semble également être similaire à la façon dont ses rivaux proposent leurs offres Internet à domicile respectives, le transporteur fournissant aux utilisateurs un appareil combiné modem/routeur Wi-Fi et guidant la configuration, l’installation et la gestion via une application d’accompagnement. Si vous décidez d’annuler le service, vous devrez simplement retourner l’appareil à AT&T.

Internet Air d’AT&T vise à transformer la 5G en haut débit domestique. AT&T/Capture d’écran par CNET

Ceux qui ont de plus grandes maisons peuvent obtenir des prolongateurs Wi-Fi qui se connectent au routeur pour 10 $ supplémentaires par mois, par prolongateur (avec un maximum de cinq prolongateurs). Les utilisateurs peuvent également connecter leurs routeurs Wi-Fi existants au port Ethernet de l’appareil AT&T s’ils préfèrent utiliser leurs propres configurations. AT&T indique que son application peut également guider les utilisateurs sur le placement idéal du prolongateur et qu’elle pourra envoyer des notifications pour informer les utilisateurs que le déplacement du routeur ou du prolongateur pourrait être utile pour optimiser le réseau.

Bien que la 5G n’ait pas été à la hauteur de son battage médiatique important dans un certain nombre de domaines, elle a offert une concurrence indispensable aux consommateurs du haut débit domestique, car les opérateurs sans fil cherchaient à concurrencer les grandes entreprises de câblodistribution telles que Comcast, Charter et Optimum (plus dans le cas de T-Mobile, même les offres filaires de Verizon et AT&T).

Les nouvelles d’AT&T sur Internet à domicile surviennent quelques jours seulement après que le transporteur a confirmé qu’il donnait à son réseau 5G une augmentation de vitesse plus tôt que prévu. Scarborough a déclaré à CNET que l’autorisation antérieure du spectre de la bande C « n’a pas joué dans notre décision » de nous développer sur ces marchés et qu’elle planifie ce déménagement depuis « plusieurs mois ».

« Nous avons été très réfléchis dans la façon dont nous avons modélisé cela et où nous pensons pouvoir offrir la meilleure expérience client de sa catégorie. »