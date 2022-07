AT&T étend le réseau 5G à mesure qu’il gagne des abonnés sans fil et fibre

AT&T a gagné des clients au deuxième trimestre alors que le géant des télécommunications s’efforçait de mettre à niveau son réseau pour mieux concurrencer Verizon et T-Mobile.

La société basée à Dallas a révélé jeudi avec ses résultats du deuxième trimestre qu’elle avait déjà couvert 70 millions de personnes avec sa version bande C de la 5G. La société avait précédemment déclaré qu’elle prévoyait de couvrir 70 à 75 millions de personnes avec un spectre médian, qu’elle a dépensé 27 milliards de dollars pour acquérir l’année dernière, d’ici la fin de 2022, mais elle a dépassé cet objectif plus tôt cette année. Au lieu de cela, il a déclaré en janvier qu’il prévoyait de couvrir 200 millions de personnes avec ses différentes positions de spectre médian d’ici la fin de 2023.

En plus de l’achat de la bande C, AT&T a déboursé plus de 9 milliards de dollars pour acquérir un spectre médian supplémentaire de 3,45 GHz lors d’une récente vente aux enchères de la FCC. Cela ajoute à son cache croissant d’ondes radio à bande moyenne, qui est convoité pour sa combinaison de couverture plus large et de vitesses plus élevées. Les deux bandes peuvent fonctionner ensemble et sont commercialisées par l’opérateur sous le nom de “5G Plus”.

Jeudi, AT&T a déclaré qu’il avait six mois d’avance sur le déploiement de la 5G à bande médiane et prévoit désormais de couvrir près de 100 millions de personnes d’ici la fin de l’année avec cette saveur.

Le transporteur espère que les mises à niveau de son réseau continueront de maintenir les clients liés à ses services. Au cours du deuxième trimestre, il a déclaré avoir ajouté 813 000 abonnés nets postpayés. Les utilisateurs postpayés, ou ceux qui paient leur facture de téléphone à la fin du mois, sont une mesure utilisée par l’industrie comme indicateur du succès d’un opérateur sans fil.

Ceux qui rejoignent AT&T semblent opter pour des téléphones plus chers lors de leur inscription. Le géant des télécommunications a déclaré que les revenus d’équipement de son unité mobile s’élevaient à 4,9 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 7,2 % d’une année sur l’autre et « grâce à l’augmentation des ventes de smartphones plus chers ».

Les téléphones plus chers continuent d’être une forte incitation pour l’opérateur car la plupart de ses offres sur des téléphones comme l’iPhone 13 ou le Galaxy S22 exigent qu’un client s’engage sur un plan de versement de 36 mois et souscrive à un plan illimité pour obtenir le rabais sur un dispositif.

En mai, le transporteur a augmenté les prix des anciens forfaits, invoquant l’inflation comme raison. Les dirigeants lors de son appel aux résultats ont continué de faire part de leurs inquiétudes concernant l’inflation, la société abaissant ses perspectives de flux de trésorerie disponibles pour l’année.

Sur le front du haut débit, AT&T Fiber a ajouté 316 000 abonnés. Le transporteur a ajouté 289 000 abonnés au dernier trimestre et annonce qu’il s’agit du 10e trimestre consécutif ajoutant plus de 200 000 abonnés nets. Comme pour ses efforts sur la 5G, l’opérateur s’est efforcé d’améliorer son réseau de fibre et a commencé moderniser son réseau pour offrir des connexions multigigabit.

AT&T a enregistré un chiffre d’affaires de 29,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les 29,56 milliards de dollars attendus par les analystes tel que interrogé par Yahoo Finance. Son bénéfice ajusté était de 65 cents par action, ce qui était également en avance sur les attentes de Wall Street de 61 cents par action.